Un document de la primărie poate bloca un testament neînregistrat în Registrul Electronic al Succesiunilor

În 2026, procedura moștenirii în România a intrat într-o etapă de digitalizare care schimbă radical modul în care sunt identificate testamentele și succesiunile.

Deși în spațiul public a apărut ideea că un testament ar putea fi „anulat automat” dacă nu este înregistrat într-un nou registru electronic, realitatea juridică este mai nuanțată și, tocmai de aceea, mult mai periculoasă pentru moștenitori.

Testamentul nu este anulat de lege dacă nu apare într-un registru electronic. Însă, în lipsa înregistrării, acesta poate să nu fie descoperit la timp, să nu fie recunoscut de notar sau să fie practic imposibil de pus în aplicare, mai ales dacă succesiunea este deschisă pe baza datelor oficiale furnizate de primărie.

În România funcționează de mai mulți ani Registrul Național de Evidență a Succesiunilor și Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților, sisteme informatice gestionate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Aceste registre sunt operaționale, obligatorii pentru notari și integrate progresiv în fluxurile administrative ale statului.

Registrul nu este un instrument al primăriilor și nici al instanțelor, ci un mecanism notarial prin care sunt evidențiate deschiderile de succesiune și existența testamentelor autentice sau a altor liberalități. Baza legală este Legea notarilor publici și a activității notariale, precum și regulamentele adoptate de UNNPR.

Confuzia apare, de regulă, din rolul-cheie pe care îl joacă certificatul de deces și adeverința de ultim domiciliu, documente emise de primărie. Aceste acte sunt punctul de pornire al oricărei succesiuni, deoarece ele stabilesc unde și când poate fi deschisă procedura succesorală.

În momentul în care moștenitorii se prezintă la notar cu aceste documente, notarul este obligat să verifice din oficiu registrele electronice notariale pentru a vedea dacă există un testament sau o declarație de ultimă voință înregistrată. Dacă testamentul nu se află în registru și nu este prezentat fizic de cineva, procedura poate continua ca și cum acesta nu ar exista.

Aici apare problema majoră: nu legea anulează testamentul, ci lipsa lui din circuitul oficial îl face invizibil.

Codul civil român recunoaște mai multe forme de testament, inclusiv cel olograf, scris de mână. Acesta este perfect valabil juridic, chiar dacă nu este autentificat la notar. Însă, dacă nimeni nu îl prezintă și dacă nu este înscris într-un registru notarial, notarul nu are de unde să știe că el există.

În 2026, odată cu accentuarea interconectării digitale între instituții, procedurile se bazează tot mai mult pe registre oficiale, nu pe declarații verbale. Un testament ținut într-un sertar, despre care „știa familia”, dar care nu este înregistrat, riscă să fie descoperit prea târziu, după emiterea certificatului de moștenitor.

Contestarea ulterioară în instanță este posibilă, dar complicată, costisitoare și de durată, iar efectele juridice produse între timp pot fi foarte greu de reversat.

Înregistrarea testamentului nu presupune depunerea conținutului acestuia într-o bază publică. Registrul notează existența documentului, data și notarul sau persoana care îl deține. Conținutul rămâne confidențial până la deschiderea succesiunii.

Această procedură este realizată exclusiv de notar și este obligatorie pentru testamentele autentice. Pentru testamentele olografe, înregistrarea se poate face prin prezentarea lor la notar, fără a le transforma automat în testamente autentice.

În 2026, autoritățile locale, notarii și alte instituții publice folosesc tot mai intens schimbul electronic de date. Succesiunile se deschid mai rapid, iar verificările se fac automat în registrele existente. Asta înseamnă că „timpul de reacție” pentru a aduce un testament necunoscut în fața notarului este mult mai scurt.

Dacă moștenitorii nu știu de existența documentului sau dacă acesta nu este înregistrat, procedura poate fi finalizată fără a ține cont de ultima voință a defunctului. Din acest punct de vedere, efectul este aproape identic cu anularea, deși juridic nu este vorba despre așa ceva.