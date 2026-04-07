Originile Vechiului Testament, reconsiderate de cercetători. Analizele indică existența mai multor autori

Studiul originilor Vechiului Testament continuă să genereze dezbateri în mediul academic internațional, în special în ceea ce privește modul în care au fost redactate primele cinci cărți ale Bibliei, cunoscute sub numele de Pentateuh, potrivit National Geografic.

Pornind de la analiza textelor antice, specialiștii au identificat indicii care sugerează existența mai multor autori și etape de redactare.

Cercetările recente, susținute de surse academice internaționale, dezvoltă și nuanțează ipotezele formulate încă din secolele XVIII-XIX privind formarea acestor texte fundamentale.

Tradiția religioasă, atât în iudaism, cât și în creștinism, a susținut mult timp că Pentateuhul – Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii și Deuteronomul – ar fi fost scris de o singură figură: Moise. Totuși, chiar din Antichitate au existat îndoieli privind această ipoteză, mai ales în contextul unor pasaje care par incompatibile cu ideea unui autor unic.

De exemplu, în Deuteronom este relatată moartea lui Moise:

„Moise, slujitorul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după cuvântul Domnului.”

De asemenea, un alt pasaj afirmă:

„Moise era foarte smerit, cel mai smerit om de pe pământ.”

Aceste formulări au fost considerate de cercetători drept indicii că textul ar fi fost completat ulterior.

Conform analizelor moderne, diferențele de stil, vocabular și perspectivă sugerează că textele au fost redactate și editate în mai multe etape. Studiile lingvistice arată existența unor forme diferite ale limbii ebraice, ceea ce indică o evoluție în timp a redactării.

Una dintre cele mai influente teorii privind formarea Pentateuhului este așa-numita „ipoteză documentară”, formulată în forma sa clasică de Julius Wellhausen.

Aceasta susține că textele biblice sunt rezultatul combinării mai multor surse distincte, cunoscute sub acronimul J, E, D și P.

Potrivit acestei teorii, fiecare sursă reflectă un context istoric și teologic diferit. De exemplu, sursa „J” (yahvistă) folosește numele Yahweh pentru Dumnezeu, în timp ce sursa „E” (elohistă) utilizează termenul Elohim.

Diferențele nu sunt doar terminologice, ci și narative, unele episoade fiind relatate de mai multe ori, cu variații de detaliu.

Această perspectivă explică de ce anumite episoade din Geneza sau Exodul apar în variante multiple. De exemplu, povestea potopului sau a legământului cu Avraam conține detalii diferite, ceea ce sugerează existența unor tradiții paralele integrate ulterior într-un text unic.

Cercetările contemporane pun un accent tot mai mare pe rolul editorilor sau „redactorilor”, care ar fi combinat aceste surse într-o formă coerentă. Potrivit specialiștilor, aceste intervenții nu au fost simple operațiuni de copiere, ci au implicat și adaptări și completări semnificative.

Procesul de redactare ar fi avut loc pe parcursul mai multor secole, începând din perioada regatelor israelite și continuând până după exilul babilonian. Forma finală a textului ar putea data din perioada persană, aproximativ între secolele V și IV î.Hr.

Această evoluție îndelungată explică diversitatea stilistică și tematică a textului. De asemenea, ea reflectă schimbările religioase și politice ale comunităților care au transmis aceste tradiții.

Deși ipoteza documentară a dominat cercetarea biblică în secolul XX, ea a fost contestată de numeroși specialiști în ultimele decenii.

Unele studii propun modele alternative, precum teoria fragmentară sau cea suplimentară, care sugerează că textul s-a dezvoltat treptat prin adăugiri succesive.

Alți cercetători pun sub semnul întrebării existența unor surse distincte bine delimitate, considerând că diferențele din text pot fi explicate prin evoluția tradițiilor orale sau prin intervențiile editoriale ulterioare.

În ciuda acestor controverse, majoritatea specialiștilor sunt de acord că Pentateuhul este rezultatul unui proces complex de compoziție, implicând mai multe generații de autori și redactori.

Analiza modernă a celor mai vechi texte biblice indică faptul că Vechiul Testament nu a fost produsul unui singur autor, ci rezultatul unui proces istoric și literar îndelungat. De la tradiții orale și texte separate până la compilarea finală, fiecare etapă a contribuit la forma actuală a Bibliei.

Astfel, cercetările contemporane oferă o perspectivă mai nuanțată asupra modului în care aceste texte au fost create și transmise, evidențiind complexitatea unei opere care a influențat profund cultura și istoria umanității.