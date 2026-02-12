Un deținut de la Penitenciarul Jilava, găsit mort. S-ar fi spânzurat

Un incident tragic a avut loc miercuri după-amiază în Penitenciarul Jilava, unde un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost găsit mort, spânzurat în baia camerei sale, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Deținutul, identificat cu inițialele A.V. Turcescu, se afla în regim semideschis și fusese încarcerat pentru furt calificat. Descoperirea a fost făcută de un coleg de celulă, R.M., care a alertat imediat personalul penitenciarului.

Conform sursei citate, bărbatul s-a spânzurat de grilajul metalic al ferestrei folosind un șnur textil. Imediat după descoperire, medicii penitenciarului au început manevrele de resuscitare, continuate ulterior de echipajul SMURD sosit la fața locului. Din păcate, în jurul orei 15:35, deținutul a fost declarat decedat, cauza morții fiind stop cardio-respirator prin spânzurare.

Evenimentul a fost surprins pe camerele body-cam ale agenților de penitenciar, iar familia victimei a fost informată prompt. Totodată, judecătorul de supraveghere a privării de libertate și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu au fost sesizați conform procedurilor.

Deși oficial nu există indicii clare de criminalitate, autoritățile nu exclud nicio ipoteză, inclusiv cea a unei eventuale crime mascate în sinucidere. Surse din penitenciar precizează că deținutul nu era cunoscut cu tendințe autoagresive.

Comisia pentru persoane cu risc de autoagresiune, coordonată de directoarea adjunctă pe educație și asistență psihosocială, Antoanela Cristina Teoroc, ar fi trebuit să monitorizeze astfel de situații.

Incidentul pune în lumină și aspecte legate de conducerea penitenciarului, care se află sub atenția opiniei publice, întrucât directorul unității, Silvian Claudiu Românu, are legături apropiate cu directoarea adjunctă.

În contextul evenimentelor recente din sistemul penitenciar românesc, inclusiv evadarea de la Rahova a unui alt deținut turc, acest caz ridică întrebări privind securitatea și supravegherea în pușcăriile din România.

Autoritățile au demarat o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului și pentru a evalua dacă au existat deficiențe în monitorizarea deținutului. Investigațiile vor urmări inclusiv modul în care comisia pentru persoane cu risc de autoagresiune și conducerea penitenciarului au gestionat cazurile similare și dacă protocoalele au fost respectate.