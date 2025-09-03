Social Un copil a murit electrocutat de un proiector din centrul orașului Vaslui







Tragedie în Vaslui, unde un copil în vârstă de 1 an si jumătate a murit electrocutat, după ce a atins un proiector de iluminat. Acesta era amplasat în fața unei clădiri deținute de Primăria Municipiului Vaslui. Copilul se plimba alături de un părinte în Piața Civică din centrul Vasluiului, un loc unde se adună mulți copii în fiecare seară. În urma incidentului, primarul orașului a scris pe Facebook că este „profund șocat de tragedia care s-a petrecut în Centrul Civic al municipiului Vaslui”.

„Este de neconceput ca un spațiu public să devină sursă de pericol”, a fost mesajul primarului Lucian Braniște”, a fost mesajul primarului Lucian Braniște.

Tragedia s-a petrecut luni seară, când un băiețel de un an și opt luni a pășit pe spațiul verde din centrul orașului, unde erau amplasate mai multe spoturi de iluminat stradal.

„Nici nu găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima durerea pe care o simt, iar gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia greu încercată”, a fost mesajul primarului Lucian Braniște.

De asemenea, primarul a anunțat că a cerut „verificări urgente” în zona respectivă.

Ajunși la fața tragediei, medicii de pe ambulanță l-au găsit pe copil inconștient și au încercat să îl resusciteze timp de o oră, însă eforturile au fost în zadar.

Mama micuțului a primit îngrijiri medicale, iar zeci de persoane din Piața Civică au asistat la scenele teribile.

„În jurul orei 21, s-a înregistrat un apel la 112, care a semnalat că un copil în vârstă de aproximativ un an și jumătate s-a electrocutat în zona centrală a orașului, de la iluminatul stradal”, a spus medicul Dan Ungureanu de la Ambulanța Vaslui.

La locul tragediei a ajuns și primarul orașului.

„Proprietatea e spațiul verde, clar, e a noastră, dar să vedem dacă aceste reflectoare, proiectoare, funcționau și în ce condiții funcționau. Of, Doamne, așa ceva nu își dorește nimeni să se întâmple pentru o familie tânără cu un copil atât de mic. Este un contract de mentenanță, verificăm permanent lucrurile astea”, spunea el.