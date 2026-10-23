Justitie

Un copil ar fi fost dezbrăcat cu forța și umilit în Arad. Patru tineri au fost reținuți

Un copil ar fi fost dezbrăcat cu forța și umilit în Arad. Patru tineri au fost reținuțiSursa foto. dreamstime.com
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Patru tineri din județul Arad, cu vârste între 16 și 21 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, un copil ar fi fost obligat să se dezbrace și umilit de trei tineri, în timp ce un al patrulea ar fi filmat scenele.

Poliția a fost sesizată de tânărul care ar fi filmat

Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați în 23 octombrie 2026, în jurul orei 1:10, de un tânăr de 21 de ani, cu privire la o posibilă agresiune în localitatea Șeitin.

„Din sesizarea acestuia, a reieșit că ar fi postat un videoclip pe o rețea de socializare, iar alte persoane l-ar fi acuzat de săvârșirea unei agresiuni. În cadrul postării, un minor ar fi fost obligat să se dezbrace și ar fi fost umilit de alți 3 tineri”, a transmis IPJ Arad.

Polițiștii Secției 2 Rurală Pecica s-au sesizat din oficiu inițial pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

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Filmarea ar fi fost realizată în 9 octombrie

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că videoclipul ar fi fost realizat de tânărul de 21 de ani care a făcut sesizarea, în seara de 9 octombrie 2026, în jurul orei 22:00.

„Polițiștii au identificat cei trei tineri, unul de 16 ani și doi de 17 ani, care, împreună cu un tânărul, de 21 de ani, ar fi săvârșit fapta. Având în vedere cele constatate, a fost schimbată încadrarea juridică, în lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private”, a precizat IPJ Arad.

În baza probelor administrate, cei patru tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie luate și alte măsuri preventive.

O femeie a reclamat imaginile publicate pe rețelele sociale

Tot în 23 octombrie, după începerea cercetărilor, o femeie s-a prezentat la Secția 1 Vlaicu pentru a reclama faptul că văzuse agresiunea într-o postare de tip story, publicată pe contul tânărului de 21 de ani, au mai transmis polițiștii.

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