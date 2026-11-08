O femeie în vârstă de 37 de ani a fost arestată preventiv după ce și-ar fi atacat cu un briceag o vecină, pe care o bănuia că ar fi avut o relație cu soțul ei. Bărbatul se află în penitenciar, unde execută o pedeapsă cu închisoarea.

Potrivit unor surse judiciare, femeia, identificată drept G.C, ar avea antecedente penale atât în România, cât și în străinătate. Aceasta ar fi executat o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional și figurează cu mai multe infracțiuni de furt în Cipru, potrivitgândul.ro.

Conflictul dintre cele două femei ar fi izbucnit pe fondul suspiciunilor legate de soțul agresoarei. Deși bărbatul se află în penitenciar, femeia ar fi acuzat-o pe vecina sa, în vârstă de 42 de ani, că ar fi avut relații sexuale cu acesta.

La 31 octombrie, G.C. i-ar fi trimis presupusei rivale mai multe mesaje de amenințare prin WhatsApp. A doua zi, la 1 noiembrie, ar fi căutat-o și ar fi agresat-o, lovind-o și tăind-o pe față cu un briceag.

Victima a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

La patru zile după agresiune, femeia a fost identificată și prinsă de polițiștii Secției 13. Aceasta a fost reținută, fiind acuzată de amenințare și lovire, apoi prezentată Judecătoriei Sectorului 3, care a dispus arestarea sa preventivă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Gândul că, înainte de incident, cele două femei s-ar fi certat și și-ar fi adresat injurii la telefon.

Întrebată de anchetatori, victima ar fi negat că a avut o relație amoroasă cu soțul agresoarei. Femeia ar fi explicat că se cunoșteau cu toții din cartier.