Justitie

O femeie din București și-a atacat o vecină cu biceagul, pe care o suspecta că ar fi avut o relație cu soțul ei aflat în închisoare

O femeie din București și-a atacat o vecină cu biceagul, pe care o suspecta că ar fi avut o relație cu soțul ei aflat în închisoareSursa foto. dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 37 de ani a fost arestată preventiv după ce și-ar fi atacat cu un briceag o vecină, pe care o bănuia că ar fi avut o relație cu soțul ei. Bărbatul se află în penitenciar, unde execută o pedeapsă cu închisoarea.

Potrivit unor surse judiciare, femeia, identificată drept G.C, ar avea antecedente penale atât în România, cât și în străinătate. Aceasta ar fi executat o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional și figurează cu mai multe infracțiuni de furt în Cipru, potrivitgândul.ro.

Și-ar fi amenințat vecina înainte de agresiune

Conflictul dintre cele două femei ar fi izbucnit pe fondul suspiciunilor legate de soțul agresoarei. Deși bărbatul se află în penitenciar, femeia ar fi acuzat-o pe vecina sa, în vârstă de 42 de ani, că ar fi avut relații sexuale cu acesta.

La 31 octombrie, G.C. i-ar fi trimis presupusei rivale mai multe mesaje de amenințare prin WhatsApp. A doua zi, la 1 noiembrie, ar fi căutat-o și ar fi agresat-o, lovind-o și tăind-o pe față cu un briceag.

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Victima a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

abuz femei

abuz femei / sursa foto: dreamstime.com

Femeia a fost arestată preventiv

La patru zile după agresiune, femeia a fost identificată și prinsă de polițiștii Secției 13. Aceasta a fost reținută, fiind acuzată de amenințare și lovire, apoi prezentată Judecătoriei Sectorului 3, care a dispus arestarea sa preventivă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Gândul că, înainte de incident, cele două femei s-ar fi certat și și-ar fi adresat injurii la telefon.

Întrebată de anchetatori, victima ar fi negat că a avut o relație amoroasă cu soțul agresoarei. Femeia ar fi explicat că se cunoșteau cu toții din cartier.

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