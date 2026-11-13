Republica Moldova a pus în funcțiune o nouă linie electrică de înaltă tensiune care permite transportul energiei din România și de pe piețele europene către Chișinău, fără tranzitarea infrastructurii din regiunea separatistă Transnistria. Inaugurată pe 8 noiembrie 2026, conexiunea Vulcănești–Chișinău reprezintă un pas important în reducerea vulnerabilităților energetice ale țării, după ani în care Rusia a avut o influență considerabilă asupra aprovizionării.

Subiectul a fost analizat și de publicația italiană Il Fatto Quotidiano, care evidențiază investițiile în infrastructură prin care Republica Moldova își diversifică sursele și rutele de aprovizionare. În paralel, Statele Unite au aprobat un grant de 130 de milioane de dolari pentru construirea unei noi interconexiuni cu România, proiect care va consolida legătura dintre cele două sisteme energetice.

Noua linie electrică are o lungime de aproximativ 158 de kilometri și funcționează la o tensiune de 400 kV. Aceasta conectează sudul Republicii Moldova de capitală și permite transportul energiei electrice provenite din România și din alte piețe europene, ocolind nodul energetic de la Cuciurgan, aflat în regiunea separatistă Transnistria.

Inaugurarea a avut loc pe 8 noiembrie, în prezența președintei Maia Sandu și a comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale și al autorităților de la Chișinău. Investiția totală s-a ridicat la aproximativ 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro au fost alocate construcției liniei propriu-zise.

Infrastructura traversează 35 de localități din opt raioane și include modernizarea stațiilor electrice de la Vulcănești și Chișinău.

Importanța proiectului este legată de vulnerabilitatea sistemului energetic moldovenesc. Înainte de această investiție, o parte importantă a aprovizionării cu energie electrică depindea de centrala de la Cuciurgan, cunoscută și sub numele de MGRES, controlată de compania rusă Inter RAO.

Prin noua conexiune, Republica Moldova are o rută suplimentară pentru importul de electricitate și își reduce dependența de infrastructura energetică din Transnistria.

La ceremonia de inaugurare, președinta Maia Sandu a subliniat că noua infrastructură oferă țării mai multă libertate în alegerea furnizorilor de energie.

„Independența energetică înseamnă să putem decide singuri de unde cumpărăm energia, fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a declarat Maia Sandu, potrivit Președinției Republicii Moldova.

Lidera de la Chișinău a amintit că, în ultimele decenii, dependența de un număr redus de surse și rute de aprovizionare a expus țara la presiuni politice. Ea a menționat inclusiv întreruperile de alimentare cu energie electrică din trecut, ultima dintre acestea având loc în toamna anului 2021.

Președinta a anunțat, de asemenea, că Republica Moldova nu mai cumpără gaze naturale din Rusia și că alte două interconexiuni electrice cu România sunt în pregătire.

Un al doilea proiect important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova este linia Strășeni–Gutinaș, pentru care Statele Unite au aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari.

Proiectul, denumit „Trump Liberty Line”, va conecta stația electrică Strășeni din Republica Moldova de stația Gutinaș din România. Linia va avea o lungime totală estimată la aproximativ 190 de kilometri, dintre care aproximativ 70 de kilometri pe teritoriul moldovenesc și 120 de kilometri în România.

Finanțarea a fost aprobată prin intermediul autorităților americane, iar proiectul urmărește creșterea capacității de schimb de energie electrică dintre cele două țări.

Potrivit informațiilor publicate de Moldelectrica, investiția include și modernizarea stației electrice Strășeni, pentru adaptarea infrastructurii la noua conexiune de 400 kV.

Autoritățile moldovenești au indicat că proiectul ar putea fi finalizat în 2029, dacă lucrările și procedurile administrative vor respecta calendarul propus.

Linia Vulcănești–Chișinău și proiectul Strășeni–Gutinaș fac parte dintr-un plan mai amplu de conectare a Republicii Moldova la rețeaua energetică europeană.

O altă investiție importantă este interconexiunea Bălți–Suceava, care va lega nordul Republicii Moldova de sistemul energetic din România. Cele trei proiecte vor contribui la creșterea capacității de transport și la diversificarea rutelor prin care Chișinăul poate importa electricitate.

Schimbările au loc și în sectorul gazelor naturale. După renunțarea la achizițiile directe de gaze rusești, Republica Moldova și-a diversificat aprovizionarea prin intermediul piețelor europene și al contractelor gestionate de compania de stat Energocom.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile moldovenești la 2 noiembrie 2026, volumele de gaze necesare pentru perioada până în martie 2027 au fost contractate integral. În plus, au fost constituite stocuri de securitate de 56,3 milioane de metri cubi, depozitate în România și Ucraina.

Noile interconexiuni reduc dependența Republicii Moldova de infrastructura controlată de Rusia și oferă alternative pentru aprovizionarea cu electricitate. Totuși, funcționarea acestor linii nu înseamnă că țara produce suficientă energie pentru a-și acoperi singură consumul. Importurile și accesul la piețele regionale rămân importante.

Pentru Chișinău, colaborarea energetică cu România și sprijinul financiar european și american reprezintă instrumente concrete pentru reducerea riscurilor de aprovizionare și integrarea treptată în piața energetică europeană.