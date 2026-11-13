Insolvenţă în Republica Moldova. Înarmaţi cu un megafon şi vase din tinichea pentru a face zgomot, zeci de persoane au protestat la Curtea de Apel Centru, cerând să li se facă dreptate. Este vorba despre membrii celor 198 de familii care au investit în construcţia unui bloc de pe strada Titulescu din Chişinău. Ca să rămână în final şi fără bani, şi fără locuinţe.

Protestatarii au sperat că la şedinţa de judecată din 12 noiembrie Curtea de Apel Centru va anula decizia Judecătoriei Chişinău, care a refuzat să elibereze mandat de arestare pe numele administratorilor de insolvenţă Tatiana şi Nicolae Bostan.

Cei doi administratori, soţ şi soţie, sunt învinuiţi, alături de doi agenţi economici, de spălare de bani şi escrocherie într-un dosar penal în care pe post de părţi vătămate figurează cei care au investit în construcţia blocului de pe strada Titulescu.

Nicolae Bostan este administrator de insolvabilitate la o întreprindere care a solicitat trimiterea în insolvenţă a întreprinderii care construia blocul de pe strada Titulescu. Tot el a propus-o ca administrator provizoriu la compania pe care a trimis-o în insolvenţă pe soţia sa, Tatiana Bostan.

Presupuşii complici ai cuplului Bostan au primit câte 30 de zile de arest preventiv.

Protestatarii i-au cerut socoteală lui Nicolae Bostan pentru faptul că nu şi-au primit apartamentele.

„Unde sunt apartamentele noastre? Suntem pe drumuri. Am rămas fără un acoperiş la bătrâneţe. Cum ai îndrăznit să te pricopseşti pe seama unor bătrâni? Nu ai frică de Dumnezeu?”, s-au revoltat păgubiţii.

Printre părţile vătămate se află şi un cetăţean german. Acesta a spus că a investit 60.000 de euro într-un apartament de pe strada Titulescu. El a reuşit să primească cheile de la locuinţa în care a făcut reparaţie. A cumpărat mobilă şi chiar electrocasnice. Ca acum să nu mai aibă acces în locuinţă.

Protestatarii au mai declarat că le este frică că administratorii Bostan ar putea să le vândă apartamentele, pe care ei le-au achitat integral, unor pretinşi creditori.

Nicolae Bostan nu le-a răspuns protestatarilor, fiind apărat de protestatari de către avocaţii săi.

Nu doar păgubiţii de pe strada Titulescu au venit să protesteze împotriva lui Nicolae Bostan. Elena Corăbieru şi soţul ei sunt părţi vătămate într-un alt dosar penal pe numele lui Nicolae Bostan, pornit în 2023.

Femeia a povestit pentru Evenimentul Zilei că a investit 90.000 de euro, bani pe care i-a câştigat muncind la greu peste hotare, într-un apartament dintr-un bloc în construcţie de pe strada Pietrarilor din Chişinău. Întreprinderea care construia blocul a fost trimisă în insolvenţă. Iar Nicolae Bostan a fost numit administrator provizoriu. Care i-a vândut apartamentul unui alt creditor.

Elena Corăbieru a mai spus că a fost foarte dificil ca să obţină urmărirea penală pe numele lui Bostan. Poliţia şi Procuratura i-au respins plângerea. Ca să ajungă la conducerea Procuraturii Generale.

Femeia se teme că nu va reuşi să i se facă dreptate, deoarece au trecut trei ani, iar ancheta bate pasul pe loc.

La şedinţa de judecată s-a prezentat Nicolae Bostan şi avocaţii săi. Deşi trebuia să facă act de prezenţă şi Tatiana Bostan, aceasta nu a venit.

Nicolae Bostan a refuzat să se pronunţe asupra acuzaţiilor aduse. „Nu am dreptul să vorbesc”, a declarat el pentru EvZ. După ce am stins camera, administratorul a declarat: „Toate acestea se fac pentru ca oamenii să nu-şi primească apartamentele”.

Învinuitul nu a aşteptat pronuţarea verdicului. Imediat ce au fost terminate audierele, Nicolae Bostan a părăsit cu pas grăbit sediul Curţii de Apel. Câţiva protestatari au pornit din urma lui: „Bostan, când ne dai apartamentele?”.

Păgubiţii au aşteptat ore întregi pronunţarea verdictului în privinţa cuplului Bostan. La o femeie în etate i s-a făcut rău, având nevoie de îngrijiri medicale.

Iar când completul a revenit în sala de şedinţe pentru pronunţare, sala a devenit neîncăpătoare.

„Mafia e puternică! Jos mafia! Jos corupţii!”, au strigat indignaţi protestatarii după anunţarea verdictullui.

Mii de persoane care au achitat în avans pentru apartamentele din blocurile aflate în construcţie au rămas păgubiţi după ce întreprinderile cu care au semnat contractele de investiţie au intrat în insolvenţă.

În unele cazuri, antreprenori au dispărut cu tot cu bani, fără ca să finalizeze construcţiile. În alte cazuri, procesele de insolvenţă au început pentru datorii fictive sau neînsemnate.

Persoanelor care investesc bani în apartamentele aflate în construcţie li se perfectează contracte de investiţie. Iar până la darea blocului în exploatare şi înregistrarea cadastrală, aceştia au statut de creditori, dar nu de proprietari. Astfel, în cazul dacă agentul economic a intrat în insolvenţă, aceştia, de cele mai multe ori, nu-şi pot primi locuinţele. Sau sunt puşi în situaţia ca să achite suplimentar pentru finalizarea lucrărilor de construcţie.

„Am construit două blocuri de locuit la Durleşti. Eram pe punctul de a da casele în exploatare când am fost trimis în insolvenţă pentru o pretinsă datorie de câteva zeci de mii de lei. Mi-au fost blocate conturile, nu puteam să dau casele în exploatare, nu puteam să primesc banii ca să mă achit cu muncitorii şi creditorii.

Mă prăbuşeam în prăpastie. Am scăpat cu mare greu după ce am protestat cu muncitorii în faţa instanţei de insolvabilitate. Protestul a fost cam violent, a fost forţată uşa de la intrare. Dar am scăpat. Mi-am revenit cu mare greu. Nu mai vreau să fac afaceri în Republica Moldova. Am plecat să construiesc în altă ţară”, ne-a spus antreprenorul.