Din cuprinsul articolului Pompieri au intervenit în 33 de situații de risc

Republica Moldova. O intervenție dificilă a avut loc în orașul Ocnița, din nordul Republicii Moldova, unde un bărbat de 46 de ani a căzut de pe acoperișul unei clădiri abandonate și a rămas prins între doi pereți. Victima a ajuns la o adâncime de aproximativ 6-8 metri, într-un loc în care distanța dintre pereți era de numai jumătate de metru.

Bărbatul era conștient în momentul în care a fost scos și a fost transportat la spital. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat pe 12 noiembrie, la ora 15:08. Potrivit informațiilor transmise autorităților, bărbatul se afla pe acoperișul unei construcții abandonate cu trei etaje. La un moment dat, acesta s-a prăbușit între pereții clădirii și nu a mai putut ieși singur.

La fața locului au ajuns echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Salvatorii au constatat că victima se afla la o înălțime de aproximativ 6-8 metri față de nivelul solului. Spațiul în care căzuse era foarte îngust, ceea ce a făcut recuperarea mult mai dificilă.

Intervenția a necesitat atenție și echipament specializat. Distanța de aproximativ 50 de centimetri dintre pereți nu le-a permis salvatorilor să ajungă ușor la bărbat și să îl scoată la suprafață.

După operațiunea de recuperare, victima a fost extrasă în siguranță. Aceasta era conștientă și a fost predată echipei medicale, care a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri.

„În scurt timp, angajații IGSU, utilizând echipamentul specializat, au reușit să extragă victima la suprafață. Acesta, fiind în stare conștientă, a fost preluat de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale necesare”, a comunicat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele pentru care bărbatul se afla pe acoperișul clădirii și nici circumstanțele exacte în care a căzut. Acestea urmează să fie stabilite de organele de drept.

Potrivit IGSU, în aceeași zi, salvatorii și pompierii au intervenit în 33 de situații de risc.