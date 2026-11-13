Bărbat căzut de la 8 metri între pereții unei clădiri abandonate. Salvatorii l-au scos dintr-un spațiu de 50 de centimetri
- Sanda Frunze
- 13 noiembrie 2026, 13:21
Republica Moldova. O intervenție dificilă a avut loc în orașul Ocnița, din nordul Republicii Moldova, unde un bărbat de 46 de ani a căzut de pe acoperișul unei clădiri abandonate și a rămas prins între doi pereți. Victima a ajuns la o adâncime de aproximativ 6-8 metri, într-un loc în care distanța dintre pereți era de numai jumătate de metru.
Bărbatul era conștient în momentul în care a fost scos și a fost transportat la spital. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat pe 12 noiembrie, la ora 15:08. Potrivit informațiilor transmise autorităților, bărbatul se afla pe acoperișul unei construcții abandonate cu trei etaje. La un moment dat, acesta s-a prăbușit între pereții clădirii și nu a mai putut ieși singur.
La fața locului au ajuns echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Salvatorii au constatat că victima se afla la o înălțime de aproximativ 6-8 metri față de nivelul solului. Spațiul în care căzuse era foarte îngust, ceea ce a făcut recuperarea mult mai dificilă.
Intervenția a necesitat atenție și echipament specializat. Distanța de aproximativ 50 de centimetri dintre pereți nu le-a permis salvatorilor să ajungă ușor la bărbat și să îl scoată la suprafață.
După operațiunea de recuperare, victima a fost extrasă în siguranță. Aceasta era conștientă și a fost predată echipei medicale, care a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri.
Pompieri au intervenit în 33 de situații de risc
„În scurt timp, angajații IGSU, utilizând echipamentul specializat, au reușit să extragă victima la suprafață. Acesta, fiind în stare conștientă, a fost preluat de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale necesare”, a comunicat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele pentru care bărbatul se afla pe acoperișul clădirii și nici circumstanțele exacte în care a căzut. Acestea urmează să fie stabilite de organele de drept.
Potrivit IGSU, în aceeași zi, salvatorii și pompierii au intervenit în 33 de situații de risc.