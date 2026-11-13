Evenimentul istoric

Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului... de altădată. Al cui personaj l-au inspirat pistolarii, Sergiu Nicolaescu sau Ilarion Ciobanu?

Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului... de altădată. Al cui personaj l-au inspirat pistolarii, Sergiu Nicolaescu sau Ilarion Ciobanu?
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Din cuprinsul articolului

Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului... de altădată. E un fapt indisputabil că primii ani de după Război au fost marcați și de lupta dintre autorități și bandele de răufăcători care terorizau orașele sărăcite. Luptele de stradă duse între ”hoți și vardiști” au inspirat filmele lui Sergiu Nicolaescu, comisarul Moldovan fiind personajul central.

Pentru a ilustra cum schimburile de focuri deveniseră o banalitate, o știre din ianuarie 1947, aruncată în ziar într-o pagină de interior descrie cum a fost capturat un bandit, specializat în jafuri.

Câteva cuvinte și despre Brigada a III-a, cea din care făceau parte polițiștii care și-au riscat viața în confruntarea cu banditul Vasile Balaban.

Schimb de focuri între bandiți și polițiști pe străzile Bucureștiului

În 1945, Teohari Georgescu preluase Internele și începuse epurările la Brigadă, mai ales că, până în 1944, structura avea în vizor ilegaliștii comuniști. În 1947, deja efectivele erau schimbate, mulți lucrători fiind simpli muncitori ajunși polițiști.

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Înțelegând aceste lucruri, putem afirma că personajele cu epoleți din știrea de fapt divers de acum 79 de ani ar fi fost mai degrabă inspirație pentru personajul jucat de Ilarion Ciobanu din filmele lui Nicolaescu, adică fostul ilegalist ajuns de la șaibă la comanda unei structuri de securitate.

(Semnalul din 28 ianuarie 1947)

Arestarea unui temut bandit în cartierul Vitan

Condamnat la 25 de ani de muncă silnică, el a evadat de la Văcărești

Continuând acțiunea pentru stârpirea răufăcătorilor, organele poliției Capitalei au făcut astă noapte o nouă și senzațională captură.

În ultima vreme în cartierul Vergului, se dădeau zilnic atacuri pe stradă unde cetățenii erau jefuiți de tot ce aveau asupra lor și se comiteau zilnic spargeri din ce în ce mai îndrăznețe. După modul cum se opera, polițiștii au putut stabili că cel ce le săvârșește nu poate fi altul decât banditul Vasile Balaban, evadat recent din închisoarea Văcărești, unde aștepta să fie transferat la Aiud, trebuind să execute o condamnare de 25 ani muncă silnică pentru jafuri.

Odată stabilit cine este infractorul o echipă de polițiști din Brigada III-a judiciară compusă din comisarii Mircea Mocanu și detectivii Ionesco Marin și Rădășcanu Theodor a pornit în urmărirea lui.

După trei zile și trei nopți de permanente urmăriri, ei au surprins aseară pe Balaban, în timp ce încercă să jefuiască pe un funcționar comunal în piața Vitan.

Somat să se predea banditul a tras asupra polițiștilor mai multe focuri de revolver, luând-o apoi la fugă.

Favorizat de întuneric el reușise să se strecoare, și să ascundă într’o casa părăsită. Descoperit de polițiștia mai tras o rafală, după care terminând gloanțele s’a predat.

Adus la Prefectura de poliție el este anchetat pentru a se stabili ce lovituri a dat și pentru identificarea tăinuitorilor.

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