Justitie

Un nou caz de presupus spionaj în favoarea Rusiei, anchetat în Republica Moldova. O persoană a fost arestată pentru colectarea de informații despre instituțiile statului

Un nou caz de presupus spionaj în favoarea Rusiei, anchetat în Republica Moldova. O persoană a fost arestată pentru colectarea de informații despre instituțiile statuluiSursa foto: sis.md
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. O persoană a fost reținută și plasată în arest preventiv în Republica Moldova, fiind suspectată că ar fi transmis informații despre activitatea instituțiilor statului către reprezentanți ai serviciilor speciale ruse. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi fost recrutată pentru a obține date despre autoritățile responsabile de securitatea națională și despre operațiunile desfășurate de serviciile străine pe teritoriul țării.

Suspectul ar fi acționat la indicațiile unor reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse. În acest scop, ar fi stabilit și menținut legături cu persoane din structurile rusești. Unele contacte ar fi fost intermediate de reprezentanți ai structurilor de securitate neconstituționale din regiunea transnistreană.

Informația a fost făcută publică de Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Instituția precizează că persoana ar fi avut misiunea de a aduna informații despre activitatea autorităților constituționale ale Republicii Moldova. În vizor s-ar fi aflat, în special, instituțiile care au atribuții în domeniul securității naționale.

Ce informații ar fi trebuit să colecteze suspectul

Potrivit SIS, persoana ar fi urmărit să afle ce date dețin instituțiile statului despre activitățile reprezentanților serviciilor speciale străine în Republica Moldova. De asemenea, ar fi încercat să obțină informații despre cât de mult cunosc autoritățile aceste operațiuni și ce măsuri au luat pentru a le contracara.

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Cu alte cuvinte, anchetatorii suspectează că misiunea nu se limita la obținerea unor informații generale despre instituțiile statului. Persoana ar fi încercat să afle și ce știu autoritățile moldovene despre activitatea serviciilor străine, precum și modul în care reacționează la aceste acțiuni.

În dosarul penal a fost invocată infracțiunea de culegere neautorizată de informații, prevăzută la articolul 338³, alineatul 1, din Codul penal al Republicii Moldova. Persoana a fost reținută, iar ulterior procurorii PCCOCS au solicitat aplicarea arestului preventiv. Instanța a admis demersul și a dispus plasarea acesteia în detenție preventivă.

Ancheta continuă. Procurorii și ofițerii de investigație încearcă să stabilească toate împrejurările în care ar fi fost desfășurate activitățile suspectate. Totodată, urmează să fie identificate eventualele alte persoane care ar fi participat la această operațiune.

Spion, președinte

Sursa foto: Arhivă EVZ

Mai multe dosare privind presupuse activități de spionaj în favoarea Moscovei

Cazul se înscrie într-un șir de anchete anunțate în ultimii ani de autoritățile de la Chișinău. Acestea vizează presupuse acțiuni de spionaj și transmitere de informații către reprezentanți ai serviciilor speciale ruse.

Unul dintre dosarele cunoscute este cel în care figurează Ion Creangă, fost șef al Direcției generale juridice a Parlamentului, și un polițist de frontieră. Cei doi au fost trimiși în judecată în 2024, fiind acuzați de trădare de patrie și complot. Ancheta a vizat contactele pe care le-ar fi avut cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Dosarele se află încă în faza examinării la prima instanță. Prin urmare, acuzațiile urmează să fie stabilite de judecători.

Un alt caz a fost anunțat în iunie 2026. Atunci, SIS și procurorii PCCOCS au informat despre reținerea unui ofițer al serviciului rus de securitate FSB. Acesta era suspectat că intenționa să obțină informații despre Zona de Securitate din regiunea transnistreană.

În septembrie 2026, autoritățile au anunțat reținerea unui alt bărbat, suspectat că ar fi colectat informații pentru serviciile speciale ruse.

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