Republica Moldova. Un spion rus a fost reţinut pe Aeroportul „Eugen Doga”, în timp ce încerca să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta s-a dovedit a fi ofiţer al FSB-lui rusesc.

Individul reţinut s-a dat drept turis şi a declarat că a venit în pelerinaj la mănăstirile din Republica Moldova. Serviciile speciale de la Chişinău însă au constatat că de fapt misiunea lui era să culeagă informaţii din zona de securitate din stânga Nistrului.

Reţinerea spionului rus vine în contextul facilitării de către Moscova a condiţiilor de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii din zona separatistă, a presiunilor privind retragerea trupelor ruseşti din zona de securitate, precum şi a începutului negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) ar fi deţinut din timp informţii despre misiunea de spionaj al ofiţerului FSB. Potrivit unui comunicat al SIS, spionul rus a fost reţinut în baza informațiilor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

„Acesta a fost reținut pentru culegerea neautorizată de informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile”, informează SIS.

Ofițerul învinuit a încercat să intre în Moldova în baza unei legende construite din timp, cu scop turistic declarat (vizitarea mănăstirilor). Potrivit SIS, în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului.

„Mai exact, scopul vizitei învinuitului ținea de colectarea de date și informații în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova”, se menţionează în comunicatul SIS.

Potrivit informaţiei furnizate de SIS, spionul reţinut a mai fost în misiune în Republica Moldova, activând sub acoperire diplomatică. Acesta s-a aflat în Republica Moldova din septembrie 2017 până în septembrie 2019, „timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova”.

Data trecută, ofiţerul FSB a folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Rusiei. Contrar prevederilor Convenției de la Viena, acesta nu a parcurs acreditarea la Ministerul de Externe al Republicii Moldova.