Nemții, sub asediul cerșetorilor români. Autoritățile sunt depășite de situație

Om al străzii. Sursa foto: Freepik
În cartierul Hadern din München, locuitorii sunt terorizați de prezența unei tabere improvizate de cerșetori români, instalată sub un pod de pe autostrada A96. Aceștia își petrec zilele cerșind și au reușit să creeze un peisaj deplorabil în zonă, scrie nius.de.

Germania, invadată de cerșetori

Locuitorii din zonă spun că cerșetorii lasă în urmă mormane de gunoaie, iar fumul de la grătare plutește constant deasupra cartierului. Mai mult, cetățenii se plâng că șobolanii s-au înmulțit în zonă. Situația persistă de mai multe luni, afectând traiul de zi cu zi al localnicilor.

„Vara este cu adevărat o catastrofă. Făceau focuri, frigeau acolo și noi luam tot fumul. Apoi gunoiul, zgomotul… este cu adevărat îngrozitor”, spune o femeie care trăiește în cartier de peste 50 de ani.

Locuitorii spun că, pe lângă mirosul puternic, zgomotul și mizeria au devenit insuportabile.

Om al străzii

Om al străzii. Sursa foto: pixabay

Controalele polițiștilor nu au avut rezultatele așteptate de cei care locuiesc în zonă

Deși poliția a făcut peste 60 de controale și au avut loc mai multe evacuări, tabăra de cerșetori nu a dispărut din zonă

Comportamentul celor care locuiesc în zonă generează și alte neplăceri. Locuitorii spun că mașinile cu numere românești opresc des în apropiere, iar cazurile de vandalism s-au înmulțit.

„Aruncă gunoaie din mașini, sticle de sticlă, plastic… și chiar urinează pe stradă”, adaugă un alt vecin, care a preferat să rămână anonim.

În ciuda tuturor eforturilor, inclusiv a propunerii de a împrejmui zona cu un gard, aplicarea acestei măsuri se lovește de obstacole legale și administrative. O parte din teren aparține Direcției Autostrăzilor din Germania, iar cealaltă este proprietate privată. Cerșetorilor li s-au oferit alternative de cazare, însă le-au refuzat. În prezent, autoritățile continuă să caute soluții, iar locuitorii speră la o rezolvare cât mai curând.

Munchen nu este singurul oraș din Germania care s-a confruntat cu valul de cerșetori

În 2019, autoritățile din orașul german Darmstadt s-au confruntat cu nemulțumirea locuitorilor privind prezența cerșetorilor români.

Aceștia și-au instalat tabere în stațiile de transport în comun și în apropierea gării. Zonele respective au ajuns pline de gunoaie, iar autoritățile, care au încercat să le ofere sprijin, s-au lovit de refuzul acestora. Locuitorii susțineau că sunt exasperați de prezența oamenilor străzii.

