Programul Rabla a ajuns să fie folosit pentru escrocherii. Cum sunt păgubiți românii

Un bărbat de 48 de ani a fost arestat preventiv după ce a înșelat mai mulți bucureșteni, cărora le-a preluat autoturismele sub pretextul că le întocmește dosarele pentru vouchere Rabla sau că le duce la dezmembrări. Polițiștii au făcut percheziții pe 26 februarie și l-au dus pe bărbat la audieri, iar ulterior judecătorii au decis să îl plaseze în arest preventiv.

Bărbatul deținea o firmă de radiere a autovehiculelor. Din 2021 până în prezent, ar fi înșelat șapte persoane, pe care le-a convins să îi predea mașinile, promițându-le sume de bani, întocmirea documentelor necesare radierii sau obținerea unor vouchere.

De asemenea, bărbatul ar fi întocmit și folosit procese-verbale de dezmembrare și contracte de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport, în care ar fi trecut date nereale despre identitatea dobânditorilor și ar fi falsificat semnăturile presupușilor cumpărători, semnând de mână în numele acestora.

După ce prelua autoturismele, acesta nu mai trimitea documentele stabilite și nici diferențele de bani convenite. Astfel, ar fi obținut un folos patrimonial injust și ar fi provocat prejudicii persoanelor, constând în valoarea mașinilor preluate, sumele neplătite, precum și în amenzi sau impozite pentru autoturismele care nu au fost radiate, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Bărbatul lăsa pliante pe parbrizele mașinilor parcate, prin care își promova serviciile. Cei interesați îl contactau telefonic, iar apoi acesta prelua autoturismele și susținea că se ocupă de întreaga procedură, fie de dezmembrare, fie de valorificarea prin programul „Rabla”, inclusiv de întocmirea documentelor și radierea din circulație.

În unele cazuri, persoanele vătămate i-ar fi dat și sume între 100 și 200 de lei, pentru presupuse cheltuieli ale procedurii, urmând să primească ulterior fie contravaloarea mașinii, fie voucherul obținut prin programul „Rabla”. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. După ce intra în posesia autoturismelor, pe unele le scotea la vânzare pe platforme online, iar pe altele le preda centrelor de dezmembrări, păstrând sumele obținute.

În urma acestor demersuri, mai multe victime au primit acasă amenzi pentru autoturismele înstrăinate, deoarece acestea figurau în continuare pe numele lor. Totodată, au fost nevoite să plătească impozitele aferente, pentru a nu acumula datorii fiscale.

Poliția Capitalei a anunțat că pe 26 februarie 2026 a pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în București, unde a identificat și a ridicat peste 60 de înscrisuri și actele mai multor autoturisme.

„Persoana bănuită a fost depistată și condusă la audieri, în baza mandatului de aducere, care a fost emis pe numele acesteia. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de bărbat a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile”, a mai anunțat poliția.