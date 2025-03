Un avion FedEx a aterizat de urgență după o coliziune cu o pasăre

Un avion cargo FedEx a realizat sâmbătă o aterizare de urgență pe un aeroport aglomerat din New Jersey, după ce o coliziune cu o pasăre a generat un incendiu la motor, conform informațiilor furnizate de AP.

Avionul a efectuat aterizarea pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, a anunțat Lenis Valens, purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare din New York și New Jersey. Nu au fost raportate persoane rănite, iar incendiul de la avionul de marfă a fost restricționat la motor, a adăugat Valens.

Înregistrarea audio realizată de LiveATC a surprins o persoană care, cu calm, a afirmat că aeronava trebuie „să se oprească imediat din cauza unui posibil impact cu o pasăre”. „Trebuie să ne întoarcem la aeroport”.

La scurt timp după aceea, o altă voce poate fi auzită spunând: „Credem că am observat motorul căzând de pe aripa dreaptă”.

Aterizarea de urgență a dus la suspendarea temporară a traficului aerian ca măsură de precauție, însă operațiunile au fost reluate rapid, a declarat Valen. Incidentul a avut loc imediat după ora 08:00, ora locală.

Un reprezentant al FedEx a menționat că aeronava se îndrepta spre Indianapolis.

JUST IN: FedEx 3609 makes emergency landing at Newark Airport after engine catches fire

pic.twitter.com/HUByP9jfG2

— Outbreak Updates (@outbreakupdates) March 1, 2025