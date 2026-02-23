Un autobuz cu pasageri a căzut 200 de metri în Nepal. 19 morți și 25 răniți grav, după accident

Un accident rutier de amploare a avut loc în Nepal, după ce un autobuz de pasageri s-a prăbușit într-o râpă adâncă în districtul Dhading. Incidentul s-a soldat cu mai multe victime și zeci de răniți, potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de Reuters.

Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului, iar răniții au fost transportați de urgență la spitale din capitală.

Conform datelor comunicate de poliția nepaleză, autobuzul transporta 44 de persoane și circula pe ruta dintre orașul turistic Pokhara și capitala Kathmandu.

Vehiculul s-a prăbușit de pe șoseaua din Behighat, în districtul Dhading, la aproximativ 80 de kilometri vest de Kathmandu.

Autoritățile au precizat că autobuzul „a căzut de la o înălțime de 200 de metri”, impactul fiind unul devastator. În urma accidentului, mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au suferit răni grave.

Reuters relatează că procesul de identificare a victimelor este încă în desfășurare. „Până în prezent, doar nouă dintre victime au fost identificate”, au transmis oficialii, potrivit agenției de presă.

Datele preliminare arată că 25 de persoane au fost rănite în urma accidentului. Printre acestea se află și cetățeni străini. Potrivit comunicatului poliției, „un cetățean neozeelandez și unul chinez se aflau printre cei 25 de răniți”.

Autoritățile au mai precizat că toți răniții au fost transportați pentru îngrijiri medicale în capitală. „Răniții sunt tratați în spitalele din Kathmandu, se mai precizează în comunicat.”

Starea unora dintre pacienți este monitorizată atent de personalul medical, însă oficialii nu au oferit detalii suplimentare privind gravitatea leziunilor.

La fața locului au intervenit echipe de salvare, polițiști și cadre medicale. Operațiunile de recuperare au fost îngreunate de relieful accidentat și de adâncimea râpei. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Poliția nepaleză nu a anunțat deocamdată dacă există indicii privind o defecțiune tehnică, eroare umană sau condiții de drum nefavorabile.

Nepalul se confruntă frecvent cu accidente rutiere grave, pe fondul infrastructurii dificile. Drumurile montane, înguste și adesea slab întreținute cresc riscul unor astfel de incidente.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, „accidentele rutiere sunt frecvente în Nepal, o țară în mare parte muntoasă, unde starea drumurilor este precară.” Agenția mai notează că „în fiecare an, sute de persoane mor în accidente rutiere în Nepal.”

Autoritățile locale au atras în repetate rânduri atenția asupra necesității modernizării infrastructurii rutiere și a respectării normelor de siguranță.