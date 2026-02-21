Ce trebuie să faci imediat după un accident rutier minor

Un accident rutier minor, cu pagube materiale și fără persoane rănite, se poate rezolva rapid dacă sunt urmați câțiva pași clari. În România, regulile de bază sunt stabilite de Codul rutier, iar nerespectarea lor poate aduce complicații la constatare și la deschiderea dosarului de daună.

Primul obiectiv este siguranța. Dacă accidentul s-a produs într-o zonă cu trafic, pornește avariile și evaluează rapid riscurile din jur (vehicule care vin din spate, vizibilitate redusă, carosabil alunecos). În situația unui eveniment în care au rezultat doar avarii și alte pagube materiale, conducătorii implicați au obligația să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile sau, dacă nu se poate, să le deplaseze cât mai aproape de bordură ori acostament și să le semnalizeze prezența.

Semnalizarea se bazează pe dotările obligatorii ale autovehiculului: cele două triunghiuri reflectorizante. Verificarea acestor elemente înainte de drum reduce riscul de blocaj atunci când apare un incident.

Chiar dacă pare o tamponare ușoară, verificarea stării persoanelor din mașini rămâne esențială. Dacă există suspiciuni de rănire, dacă cineva acuză dureri sau dacă situația pare instabilă (de exemplu, risc de incendiu ori alt pericol), apelul la 112 devine necesar. Poliția explică faptul că 112 este un număr gratuit, utilizat în situații de urgență care amenință siguranța persoanelor ori a bunurilor, iar apelul este preluat de STS și direcționat către serviciile de intervenție.

În cazul accidentelor cu persoane rănite, cadrul legal impune anunțarea imediată a poliției și păstrarea urmelor la locul producerii.

După ce vehiculele sunt puse în siguranță, strânge elementele care vor conta la constatare și despăgubire. Fotografierea poziției inițiale (dacă se poate face rapid și în siguranță), urmelor de frânare, avariilor, numerelor de înmatriculare și împrejurimilor ajută la clarificarea situației. Notează data, ora și locul, iar dacă există martori, cere un nume și un număr de contact.

Schimbul de informații între șoferi este necesar: date de identitate, permis, certificat de înmatriculare și polița RCA. În practică, aceste informații se regăsesc și în formularul standard de constatare amiabilă.

În România, constatarea amiabilă este o variantă permisă atunci când sunt îndeplinite condiții clare. Poliția precizează că formularul poate fi utilizat dacă din accident au rezultat doar pagube materiale, au fost implicate doar două vehicule, nu există pagube produse unei alte persoane în afara celor doi conducători și există acordul ambilor șoferi, exprimat prin semnarea formularului.

Un detaliu important: completarea și semnarea formularului nu reprezintă, prin ea însăși, o recunoaștere a răspunderii, ci un set de elemente utilizate ulterior la soluționarea dosarelor de daună. Dacă unul dintre vehicule era staționat ori parcat, poliția arată că formularul poate fi completat și de proprietarul sau utilizatorul acelui vehicul, în condițiile în care sunt îndeplinite celelalte criterii.

Dacă nu se poate face amiabilă (nu există acord, sunt mai mult de două vehicule, apar pagube la alte bunuri ori există orice element neclar), regula generală este prezentarea la unitatea de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare. Aceeași dispoziție stabilește și obligația de a elibera partea carosabilă, imediat după accident.

Codul rutier prevede excepții de la obligația de prezentare la poliție: șoferii care încheie constatarea amiabilă, în condițiile legii, și conducătorul care are o asigurare facultativă de avarii auto, atunci când accidentul a produs doar avarierea propriului vehicul.

După completarea constatării amiabile, fiecare parte păstrează câte un exemplar, apoi persoana păgubită se adresează asigurătorului RCA al vehiculului vinovat pentru deschiderea dosarului de daună, conform procedurilor asigurătorului. Formularul este disponibil la asigurători și poate fi folosit oriunde pe teritoriul României.

Dacă se merge la poliție, documentele eliberate de unitatea competentă stau la baza demersurilor ulterioare de reparație. Codul rutier indică faptul că reparațiile se fac pe baza documentului de constatare eliberat de poliție sau, după caz, de societățile de asigurare.