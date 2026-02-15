Ceața și carosabilul umed pun probleme în traficul din opt județe

Duminică dimineață, șoferii care au pornit la drum s-au confruntat cu condiții de vizibilitate redusă în mai multe zone ale țării. Potrivit informațiilor transmise de autorități, ceața a afectat circulația rutieră pe drumuri din opt județe, iar pe un sector al autostrăzii A7 Ploiești–Adjud vizibilitatea a scăzut sub limitele considerate sigure pentru deplasare în regim normal.

În paralel, pe DN6 Caransebeș–Orșova, traficul s-a desfășurat alternativ, sub coordonarea polițiștilor, după ce un ansamblu rutier a rămas imobilizat pe carosabil.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că „circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, chiar sub 50 de metri, pe drumuri din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea”.

Fenomenul meteorologic a fost semnalat pe mai multe artere rutiere, unde carosabilul a fost descris ca fiind „preponderent umed”.

Autoritățile au atras atenția asupra variațiilor de vizibilitate, care au coborât izolat sub 50 de metri. În astfel de condiții, adaptarea vitezei și utilizarea luminilor de ceață sunt măsuri esențiale pentru prevenirea incidentelor.

Infotrafic a precizat că „este ceaţă şi pe tronsonul kilometric 117-144 al autostrăzii A7 Ploieşti-Adjud, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri”.

Sectorul menționat a fost monitorizat de echipajele de poliție rutieră, în contextul în care ceața poate determina modificări rapide ale condițiilor de trafic, în special în zonele deschise sau în apropierea cursurilor de apă.

Pe restul autostrăzilor și drumurilor naționale importante, situația a fost diferită. Conform aceleiași surse, „pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, se circulă pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori normal de circulaţie”.

Separat de situația meteorologică, Centrul Infotrafic a informat că „traficul rutier se desfăşoară alternativ pe DN 6 Caransebeş-Orşova, în apropierea localităţii Plugova, judeţul Caraş-Severin, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecţiune şi a rămas blocat pe partea carosabilă”. Circulația în zonă „este dirijată de poliţişti”.

Măsura de deviere alternativă a fluxurilor a fost aplicată pentru a permite desfășurarea traficului în siguranță până la eliberarea completă a benzii afectate. Nu au fost comunicate informații privind persoane rănite.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting Cod galben de ceață, „valabilă până la ora 9.00, în judeţul Botoşani şi în zona joasă a judeţelor Bacău, Suceava şi Neamţ”.

Meteorologii au precizat că „se va semnala, local şi temporar, ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri”.

Atenționările nowcasting vizează fenomene pe termen scurt și pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

În contextul vizibilității reduse, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Utilizarea luminilor de întâlnire și a proiectoarelor de ceață, acolo unde este cazul, contribuie la creșterea vizibilității în trafic.