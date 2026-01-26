Ultimele meciuri din etapa a 23-a a Superligii. Oțelul – Csikszereda și UTA – Rapid, așteptate de fani

Etapa a 23-a din Superliga României se încheie luni, cu două partide programate la Galați și Arad, ambele cu implicații importante în lupta pentru play-off și în clasamentul de vârf. Primul meci al zilei începe la ora 17:00, la Galați, unde Oțelul se întâlnește cu cei de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Va fi a doua întâlnire dintre cele două echipe în prima ligă, după remiza 1-1 din tur, disputată pe 1 septembrie 2025. Gălățenii vin după un parcurs solid pe teren propriu, cu șase victorii, trei remize și două înfrângeri.

Csikszereda a adunat doar patru puncte în deplasare, dar se remarcă negativ prin cele mai multe șuturi primite în campionat, 149.

Oțelul a marcat 32 de goluri în acest sezon, aproape jumătate dintre ele în prima repriză, și se bazează pe un nucleu stabil de 28 de jucători utilizați în primele 22 de etape.

Etapa se încheie la Arad, de la ora 20:00, cu duelul UTA – Rapid București, o partidă importantă pentru zona superioară a clasamentului. Arădenii au un bilanț pozitiv pe teren propriu, cu cinci victorii, patru egaluri și două înfrângeri.

Rapid întâmpină dificultăți în meciurile de pe teren străin, ultima victorie în afara Bucureștiului fiind înregistrată pe 19 octombrie 2025. Partida aduce în prim-plan și duelul celor mai periculoși jucători ofensivi ai campionatului: Alin Roman, cu 15 contribuții directe (5 goluri și 10 pase decisive), și Alexandru Dobre, liderul golgheterilor, cu 12 reușite la finalul etapei precedente.

UTA și Rapid au o istorie lungă a confruntărilor directe, cu 74 de meciuri în prima ligă. Deși bilanțul general este ușor favorabil bucureștenilor, arădenii au avantaj pe teren propriu, cu 17 victorii în 37 de partide.

Ultimul meci direct în Superligă a avut loc pe 29 august 2025, când Rapid s-a impus cu 2-0. UTA își propune să revină în zona play-off, după ce a fost depășită de U Cluj, în timp ce Rapid urmărește să rămână aproape de liderul Universitatea Craiova, aflat la patru puncte distanță după succesul oltenilor de sâmbătă.