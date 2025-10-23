Ultima piesă a toboșarului de la Direcția 5, la radio. A făcut-o fix înainte să moară

Membrii trupei Direcția 5, Marian Ionescu și Cristi Enache, au fost prezenți la Radio Zu și au pus ultimul cântec compus de toboșarul Marius Keseri, „Vântul de la miază zi”. Fondatorul trupei, Marian Ionescu, a spus că acesta a lucrat la piesă cu două săptămâni înainte să moară.

Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani, după o luptă discretă și curajoasă cu cancerul. Artistul a ales să-și trăiască suferința departe de lumina reflectoarelor, fără să vorbească public despre boală.

Apropiații au povestit că, în ciuda durerilor și a tratamentelor grele, Keseri nu a renunțat la scenă. A continuat să cânte, să repete și să participe la proiecte muzicale, refuzând să fie definit de boală.

„A avut cancer și a suferit enorm. Se vedea că slăbise mult în ultimul an, dar a preferat să nu vorbească despre asta”, a mărturisit impresara Florența Marin, care i-a fost aproape în ultimii ani.

Ea spune că muzicianul nu suporta compătimirea și a preferat să fie văzut ca un profesionist, nu ca un bolnav. „Puțini știau prin ce trece. Nu voia milă, voia doar să cânte. Era un om discret, care își trăia viața simplu și curat”, a adăugat aceasta.

Deși trăia singur, într-un apartament din zona Cotroceni, Keseri era un om credincios, prezent aproape în fiecare duminică la biserică. „Ne întâlneam des la slujbă. După repetiții, mergea acolo, se ruga. Nu a fost căsătorit, nu avea copii, dar avea o legătură profundă cu Dumnezeu”, a spus impresara.

Pe lângă activitatea din Direcția 5, Marius se implica și în alte proiecte muzicale independente, fiind cunoscut pentru seriozitatea și perfecționismul său. Colegii îl descriau ca pe „motorul trupei”, omul care ținea ritmul și energia în echilibru.

De peste 30 de ani, Keseri a fost parte esențială din identitatea Direcției 5. A crescut alături de formație, a înregistrat albume, a susținut sute de concerte și a contribuit la succesul continuu al trupei.

Pentru el, muzica nu era doar o meserie, ci o formă de credință. Repetițiile, concertele și contactul cu publicul îi dădeau puterea să continue, chiar și în cele mai grele momente.

Vestea morții sale a fost anunțată de colegii de trupă pe 8 octombrie 2025. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri.”

Fanii, colegii de breaslă și apropiații au transmis numeroase mesaje emoționante.Cântăreața Cristina Maria Firoiu a scris: „Tete, nu știu ce să spun... Să fii înger și să le spui celor de sus că pianul nu cântă degeaba.”

„Știam că este bolnav, dar îl vedeam activ și optimist. Nu-mi vine să cred că s-a stins. A fost un artist autentic și un om de o discreție rară.”

Marius Keseri va rămâne în memoria colegilor și fanilor drept un muzician dedicat, un om care a trăit prin și pentru muzică.

A preferat liniștea în locul spectacolului personal și a demonstrat că forța adevărată nu are nevoie de aplauze — ci doar de curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când viața bate în retragere.