UE analizează cinci scenarii de rezervă în cazul unei noi victorii a lui Viktor Orbán în Ungaria

Uniunea Europeană ( UE) discută, în culise, o serie de opțiuni menite să limiteze capacitatea premierului ungar, Viktor Orbán, de a influența deciziile blocului comunitar, în eventualitatea în care acesta ar câștiga un nou mandat.

Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico Europe, statele membre analizează modificări procedurale, presiuni financiare sporite și chiar măsuri extreme, precum suspendarea drepturilor de vot sau, teoretic, excluderea din Uniune.

Alegerile din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie, iar sondajele indică o competiție strânsă între partidul Fidesz și formațiunea Tisza, condusă de Péter Magyar. În acest context, liderii europeni pregătesc scenarii alternative pentru a evita blocaje instituționale.

Relația dintre guvernul de la Budapesta și instituțiile europene s-a deteriorat în ultimii ani, pe fondul unor divergențe repetate privind statul de drept și politica externă. Cel mai recent episod tensionat a fost blocarea unui împrumut destinat Ucrainei, decizie care a generat reacții dure la nivel european.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat: „Nimeni nu poate șantaja Consiliul European, nimeni nu poate șantaja instituțiile europene. Este complet inacceptabil ceea ce face Ungaria.”

În paralel, au apărut acuzații privind menținerea unor contacte între oficiali ungari și Rusia, inclusiv întâlniri între ministrul de externe Péter Szijjártó și omologul său rus, Sergey Lavrov.

Una dintre opțiunile discutate vizează extinderea votului cu majoritate calificată în domenii unde în prezent este necesară unanimitatea, precum politica externă sau bugetul multianual. Această schimbare ar reduce capacitatea unui singur stat de a bloca deciziile.

Un diplomat european a explicat: „Dacă vrei să reacționezi rapid, ai nevoie de mai multe decizii luate prin majoritate calificată.” Totuși, o astfel de reformă ar reprezenta o modificare majoră a principiilor de funcționare ale Uniunii, unde consensul rămâne un element central.

O altă variantă analizată este intensificarea cooperării între grupuri restrânse de state membre, prin așa-numitele „coaliții ale celor dispuși”. Acest model ar permite avansarea unor proiecte fără participarea tuturor celor 27 de state.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut această idee, afirmând: „Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna de a ajunge la un acord între toate cele 27 de state membre. Cu toate acestea, atunci când lipsa progresului sau a ambiției riscă să submineze competitivitatea Europei sau capacitatea sa de acțiune, nu ar trebui să ezităm să folosim posibilitățile prevăzute în tratate.”

Diplomații avertizează însă că acest model nu poate înlocui complet mecanismele decizionale comune.

O altă direcție de acțiune o reprezintă utilizarea mai fermă a mecanismelor financiare. Comisarul european Michael McGrath a subliniat: „Respectarea statului de drept este esențială pentru accesul la fondurile UE.”

Potrivit acestuia, noul buget multianual ar putea include prevederi care permit suspendarea plăților în cazul încălcării statului de drept:

„Aceasta înseamnă că, dacă ar apărea încălcări ale statului de drept, suspendarea plăților sau blocarea finanțării este acum pe masă.”

Cu toate acestea, aplicarea unor astfel de măsuri trebuie să fie justificată juridic, existând riscul unor contestări în instanță.

Procedura prevăzută de Articolul 7 din tratatele UE permite suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru. Aceasta a fost deja declanșată în cazul Ungariei în 2018, dar nu a fost finalizată.

Un diplomat a explicat dificultatea: „În temeiul Articolului 7 ai nevoie de unanimitate — va fi dificil.” Procesul necesită acordul tuturor celorlalte state membre, ceea ce îl face dificil de implementat în practică.

Excluderea unui stat membru rămâne cea mai radicală opțiune, dar și cea mai puțin realistă. Tratatele europene nu prevăd explicit o astfel de procedură.

Un diplomat a precizat: „Expulzarea nu este prevăzută în tratate și nu văd interesul nostru de a face acest lucru.” De asemenea, există temeri că o astfel de măsură ar putea avea consecințe geopolitice, inclusiv apropierea Ungariei de Rusia.

În cazul unei victorii a lui Viktor Orbán, diplomații europeni anticipează reluarea dezbaterilor privind reformarea mecanismelor de decizie ale Uniunii. Un oficial a declarat: „Mulți cred că a fost depășită o linie roșie [...] și că trebuie făcut ceva — dar nu este clar ce.”

Rămâne de văzut dacă un nou mandat al liderului ungar va duce la o schimbare de abordare sau, dimpotrivă, va accentua tensiunile existente.