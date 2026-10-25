Ucraina și Rusia au stabilit un calendar pentru o încetare temporară a focului în orașul Oleșki, din regiunea Herson, pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare și evacuarea civililor rămași blocați în zona ocupată de forțele ruse. Armistițiul este programat să intre în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului, respectiv 04:00, ora Moscovei. Anunțul a fost făcut de Dmitro Lubineț, comisarul Parlamentului ucrainean pentru drepturile omului, care a discutat direct cu Iana Lantratova, șefa echipei de negociere din partea Rusiei, potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post.

Cele două părți au convenit asupra unei încetări locale a focului pentru a facilita intervenția echipelor umanitare în orașul Oleșki, situat pe malul stâng al Niprului, în regiunea Herson.

Dmitro Lubineț a explicat că a stabilit calendarul operațiunii după consultările cu reprezentanta rusă. Potrivit oficialului ucrainean, ambele părți au confirmat aceeași oră pentru intrarea în vigoare a armistițiului.

„Am informat partea rusă că încetarea focului va intra în vigoare începând cu data de 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului”, a declarat Lubineț.

„La rândul său, reprezentanta rusă m-a informat despre același lucru: din partea Rusiei, regimul de încetare a focului este stabilit începând cu 27 octombrie, la ora 04:00, ora Moscovei. Este exact același moment.”, a adăugat acesta.

Comisarul ucrainean a afirmat că pregătirile continuă conform planului și că ambele părți își respectă angajamentele pentru organizarea evacuării.

Planul umanitar prevede transportul de alimente și medicamente, precum și evacuarea civililor care nu pot părăsi orașul din cauza războiului.

Potrivit lui Lubineț, misiunea va fi organizată în mai multe etape, deoarece echipele se confruntă cu riscuri majore de securitate și cu dificultăți logistice și operaționale.

Oficialul ucrainean a mulțumit Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, și echipei sale diplomatice pentru sprijinul acordat discuțiilor dintre delegațiile ucraineană și rusă.

Coridorul umanitar ar urma să ofere ajutor unui număr estimat de 1.700 de persoane care au rămas izolate în orașul aflat sub ocupație rusă încă de la începutul invaziei din 2022.

Situația s-a agravat după ce, de la sfârșitul lunii mai, Oleșki nu a mai avut acces la convoaiele comerciale autorizate și la ajutoarele umanitare distribuite prin instituții.

Infrastructura publică a suferit avarii importante. Rețelele electrice, alimentarea cu apă și sistemele de încălzire centralizată au fost afectate, în timp ce apropierea sezonului rece sporește dificultățile cu care se confruntă locuitorii.

La începutul lunii octombrie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că forțele ruse au transformat zona urbană într-o „capcană mortală”.

Potrivit oficialului, drumurile de ieșire din oraș și rutele fluviale sunt minate și supravegheate de drone de atac de tip „loitering”, care pot rămâne în aer în așteptarea identificării unei ținte.

Locuitorii au semnalat lipsa alimentelor, epuizarea rezervelor de medicamente și existența unor persoane decedate care nu au putut fi înhumate în curțile locuințelor.