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Olena Șargovska, jurnalista care a lăsat Portugalia pentru a lupta în Ucraina, a murit. Povestea veteranei „Jane”

Olena Șargovska, jurnalista care a lăsat Portugalia pentru a lupta în Ucraina, a murit. Povestea veteranei „Jane”Femeie soldat. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Jurnalista și traducătoarea ucraineană Olena Șargovska, cunoscută sub pseudonimul „Jane”, a murit sâmbătă, 24 octombrie 2026. După izbucnirea invaziei ruse la scară largă, ea a ales să se întoarcă în Ucraina din Portugalia și să se alăture armatei. A servit în Forțele Armate ale Ucrainei până în august 2024, când problemele de sănătate au determinat-o să renunțe la serviciul militar, potrivit publicației ucrainene Novynarnya.

Olena Șargovska a avut o carieră în jurnalism și comunicare

Înainte de a se înrola în armată, Olena Șargovska a lucrat în mai multe domenii ale presei. A fost jurnalistă, traducătoare, redactor și specialistă în comunicarea pe rețelele sociale, colaborând cu publicații, posturi de televiziune și edituri.

Implicarea sa în sprijinirea militarilor ucraineni a început încă din 2015, când s-a alăturat Primului Spital Mobil Voluntar „Mykola Pirogov” și batalionului medical „Spitalerie”. Prin activitatea sa, a contribuit la ajutorarea militarilor răniți și a susținut dreptul femeilor de a servi în armata ucraineană în condiții de egalitate cu bărbații.

Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Freepik

Jurnalista s-a întors din Portugalia și s-a înrolat în 2022

Invazia rusă de amploare a surprins-o pe Olena Șargovska în Portugalia. O accidentare a împiedicat-o să revină imediat în țara natală, însă a continuat să ajute Ucraina prin activități de voluntariat.

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Pe 10 septembrie 2022, chiar în ziua în care împlinea ani, Șargovska s-a alăturat Legiunii Internaționale a Forțelor Armate ale Ucrainei. A rămas în serviciul militar până în august 2024, când starea de sănătate nu i-a mai permis să continue.

Olena Șargovska a continuat să ajute armata după demobilizare

Renunțarea la serviciul militar nu a însemnat și încheierea implicării sale în sprijinirea trupelor ucrainene. După demobilizare, Olena Șargovska s-a alăturat mișcării „Veterani”, contribuind la organizarea sprijinului logistic pentru unitățile care luptau pe linia frontului.

Yana Zinkevich, comandanta batalionului medical „Spitalerie”, i-a adus un omagiu, mulțumindu-i pentru alegerea de a deveni medic voluntar și pentru viețile salvate în cele mai periculoase zone ale frontului.

Colegii și apropiații săi au descris-o printr-un principiu care i-ar fi ghidat întreaga viață: „Fă ce crezi că este necesar și apoi orice se întâmplă”.

Presa ucraineană continuă să piardă jurnaliști în război

Moartea Olenei Șargovska se adaugă pierderilor suferite de presa ucraineană de la începutul invaziei ruse. Printre jurnaliștii ucraineni despre care a fost anunțat că au murit se numără Denys Bezlyudko, jurnalist și blogger, a cărui moarte a fost făcută publică în ianuarie.

De asemenea, jurnalista Maria Yivzhenko, în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă într-un atac rusesc asupra centrului de afaceri Compass FM din Kiev.

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