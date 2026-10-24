Jurnalista și traducătoarea ucraineană Olena Șargovska, cunoscută sub pseudonimul „Jane”, a murit sâmbătă, 24 octombrie 2026. După izbucnirea invaziei ruse la scară largă, ea a ales să se întoarcă în Ucraina din Portugalia și să se alăture armatei. A servit în Forțele Armate ale Ucrainei până în august 2024, când problemele de sănătate au determinat-o să renunțe la serviciul militar, potrivit publicației ucrainene Novynarnya.

Înainte de a se înrola în armată, Olena Șargovska a lucrat în mai multe domenii ale presei. A fost jurnalistă, traducătoare, redactor și specialistă în comunicarea pe rețelele sociale, colaborând cu publicații, posturi de televiziune și edituri.

Implicarea sa în sprijinirea militarilor ucraineni a început încă din 2015, când s-a alăturat Primului Spital Mobil Voluntar „Mykola Pirogov” și batalionului medical „Spitalerie”. Prin activitatea sa, a contribuit la ajutorarea militarilor răniți și a susținut dreptul femeilor de a servi în armata ucraineană în condiții de egalitate cu bărbații.

Invazia rusă de amploare a surprins-o pe Olena Șargovska în Portugalia. O accidentare a împiedicat-o să revină imediat în țara natală, însă a continuat să ajute Ucraina prin activități de voluntariat.

Pe 10 septembrie 2022, chiar în ziua în care împlinea ani, Șargovska s-a alăturat Legiunii Internaționale a Forțelor Armate ale Ucrainei. A rămas în serviciul militar până în august 2024, când starea de sănătate nu i-a mai permis să continue.

Renunțarea la serviciul militar nu a însemnat și încheierea implicării sale în sprijinirea trupelor ucrainene. După demobilizare, Olena Șargovska s-a alăturat mișcării „Veterani”, contribuind la organizarea sprijinului logistic pentru unitățile care luptau pe linia frontului.

Yana Zinkevich, comandanta batalionului medical „Spitalerie”, i-a adus un omagiu, mulțumindu-i pentru alegerea de a deveni medic voluntar și pentru viețile salvate în cele mai periculoase zone ale frontului.

Colegii și apropiații săi au descris-o printr-un principiu care i-ar fi ghidat întreaga viață: „Fă ce crezi că este necesar și apoi orice se întâmplă”.

Moartea Olenei Șargovska se adaugă pierderilor suferite de presa ucraineană de la începutul invaziei ruse. Printre jurnaliștii ucraineni despre care a fost anunțat că au murit se numără Denys Bezlyudko, jurnalist și blogger, a cărui moarte a fost făcută publică în ianuarie.

De asemenea, jurnalista Maria Yivzhenko, în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă într-un atac rusesc asupra centrului de afaceri Compass FM din Kiev.