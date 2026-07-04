Relațiile diplomatice dintre Kiev și Varșovia traversează un momente tensionate, deși cele două state au fost strâns aliate de la izbucnirea conflictului cu Federația Rusă. În încercarea de a detensiona situația, autoritățile de la Kiev au înaintat Varșoviei un plan strategic conținând măsuri de urgență, anunță AFP.

Inițiativa are ca scop stingerea neînțelegerilor acute apărute recent, neînțelegeri ce își au rădăcinile în modul în care cele două popoare raportează evenimentele tragice din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial.

Actuala dispută dintre cele două capitale, deși Polonia rămâne printre cei mai fermi parteneri ai Ucrainei în contextul invaziei începute în anul 2022, a fost alimentată puternic de o hotărâre a liderului de la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a decis să ofere numelui Armatei insurecţionale ucrainene (UPA) unei structuri din cadrul forțelor armate ucrainene. Această decizie a redeschis răni adânci în memoria colectivă a Poloniei.

Gruparea naționalistă ucraineană, formată în perioada conflagrației mondiale, este privită la Varșovia ca fiind direct responsabilă pentru uciderea în masă a peste 100.000 de cetățeni civili polonezi. De asemenea, trecutul organizației este umbrit de faptul că o parte dintre membrii săi s-au alăturat structurilor SS și au participat activ la acțiunile de deportare și exterminare a populației evreiești.

Andrii Sibiga, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, s-a deplasat la Varșovia pentru discuții directe cu oficialul polonez Radoslaw Sikorski. În cadrul acestei întrevederi, șeful diplomației de la Kiev a subliniat deschiderea țării sale spre identificarea unor compromisuri și menținerea unui dialog transparent.

„Am propus un set de măsuri anticriză. Acestea conţin iniţierea unor consultări între ministerele noastre de externe, organizarea unei reuniuni a istoricilor, precum şi recurgerea la lideri religioşi ai celor două naţiuni”, a explicat Sibiga.

Diplomatul ucrainean a ținut să precizeze că în ultimul an și jumătate s-au înregistrat progrese semnificative în gestionarea temelor delicate dintre Varșovia și Kiev, făcând referire inclusiv la investigațiile legate de gropile comune din perioada războiului.

De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului polonez de Externe au insistat pe necesitatea unei detensionări reale a raporturilor diplomatice și pe crearea unor instrumente pe termen lung, care să aibă la bază o înțelegere comună și asumată a istoriei.

Situația rămâne însă complexă, în condițiile în care Ucraina dorește să configureze un panteon al eroilor naționali din care să facă parte lideri radicali acuzați de colaboraționism cu regimul nazist. Un exemplu clar este cel al lui Andrii Melnik, ale cărui rămășițe au fost aduse în Ucraina și înhumate cu onoruri militare în luna mai.

Consecințele politice nu au întârziat să apară. Ca urmare a acestor decizii ale Kievului, președintele polonez naționalist Karol Nawrocki a retras, la finalul lunii iunie, Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat acordată anterior lui Volodimir Zelenski. Mai mult, oficialii polonezi au transmis un avertisment dureros pentru Kiev, subliniind că parcursul european al Ucrainei și aderarea la structurile comunitare sunt strâns condiționate de o reconciliere istorică definitivă între cele două state vecine.