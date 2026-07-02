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Zelenski amenință că va transforma Moscova într-o insulă. Ce plan are după atacul lansat asupra Kievului

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Zelenski amenință că va transforma Moscova într-o insulă. Ce plan are după atacul lansat asupra KievuluiSursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

În urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a amenințat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, afirmând că doar transformarea Moscovei într-o „insulă” l-ar putea determina să accepte încheierea războiului. Declarațiile vin în contextul noului val de atacuri cu rachete și drone lansate de armata rusă asupra capitalei ucrainene, potrivit Nexta.

Zelenski, amenințare la adresa lui Putin după bombardamentele din ultimele ore

„Doar insula Moscova și nu Crimeea. Are nevoie să vândă societății sale o mare victorie. Nu există nicio victorie. Nu va exista nicio victorie”, a adăugat președintele ucrainean.

În același timp, Zelenski a respins informațiile potrivit cărora Ucraina ar putea organiza alegeri în această toamnă.

„Putin are alegeri în septembrie”, a declarat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski / sursa foto: captură video

Președintele ucrainean: Putin nu vrea să încheie războiul

Președintele ucrainean a susținut că Rusia continuă ofensiva militară deoarece Kremlinul nu este interesat de un acord de pace.

„Rusia nu mai are niciun alt argument în favoarea războiului său, în afara balisticii sale. Putin continuă să lovească clădiri rezidențiale pentru a nu încheia acest război. Acest lucru poate fi gestionat atât cu o furnizare suficientă de sisteme antibalistice, cât și cu o muncă mult mai rapidă pentru crearea propriilor sisteme antibalistice în Europa”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

Zi de doliu după atacul lansat de trupele lui Putin

Declarațiile sale vin după unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Rusia asupra Kievului în ultimele zile. În urma bombardamentelor, autoritățile din capitala Ucrainei au anunțat instituirea unei zile de doliu.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a explicat că ziua de 3 iulie va fi dedicată comemorării victimelor atacului, după ce Rusia a lovit orașul în noaptea de miercuri spre joi cu un val de rachete și drone.

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