Rusia încearcă noi metode de recrutare în contextul intensificării atacurilor coordonate de Kiev. Cea mai mare platformă de recrutare din Federația Rusă, HeadHunter, a publicat un anunț prin care caută operatori de drone destinate protecției spațiului aerian deasupra Moscovei. Interesant este că angajatorul nu impune nicio condiție legată de o experiență anterioară în domeniu, conform Reuters.

Postarea de pe site-ul de locuri de muncă menționează că selecția vizează completarea unei unități de voluntari. Aceasta poartă numele de Forța de rezervă de luptă a armatei și are ca obiectiv principal securizarea capitalei ruse prin intermediul unor tehnologii de ultimă generație și al sistemelor avansate de monitorizare.

„Veţi lucra cu echipamente de înaltă tehnologie concepute pentru a proteja mediul urban”, se precizează în textul anunțului de angajare.

Persoanele selectate vor avea ca sarcini pregătirea dispozitivelor înainte de decolare, operarea propriu-zisă a acestora, executarea unor misiuni specifice de recunoaștere, precum și efectuarea de zboruri dedicate colectării de date, indiferent de momentul zilei.

Pentru a aplica, doritorii au nevoie doar de cunoștințe tehnice elementare și de motivația de a evolua în această activitate. Cu toate acestea, aspectul financiar s-ar putea să nu fie pe măsura așteptărilor pentru regiunea vizată. Remunerația lunară pornește de la suma de 150.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 1.950 de dolari. Valoarea este considerabil mai mică decât media veniturilor din Moscova, care în prezent trece de pragul de 200.000 de ruble.

Pe platforma de recrutare există și recenzii ale foștilor sau actualilor colaboratori. O persoană care s-a semnat ca fiind inspector principal a oferit detalii despre atmosfera din cadrul structurii.

„O echipă excelentă, unită; au existat oportunităţi excelente de creştere, o cultură corporativă pozitivă, şansa de a alege o muncă care se potrivea intereselor mele şi sprijin din partea conducerii. Salariul este bazat pe performanţă, ceea ce înseamnă că vă puteţi mări veniturile”, a explicat utilizatorul respectiv.

Deși jurnaliștii Reuters nu au reușit să identifice data exactă la care oferta de muncă a fost urcată inițial pe internet, s-a putut observa că datele acesteia au fost actualizate la data de 1 iulie. Contextul acestei recrutări masive este legat direct de acțiunile militare recente ale Ucrainei, care și-a intensificat în luna iunie ofensivele cu drone asupra Moscovei. Printre țintele vizate s-a numărat și o rafinărie importantă de petrol aflată chiar la marginea șoselei de centură a orașului, lovită de două ori în interval de doar trei zile.

Oficialii de la Kremlin au reacționat public și au dat asigurări că structurile de securitate implementează măsuri suplimentare pentru a fortifica apărarea Federației Ruse în fața acestor incursiuni aeriene. Tot în această săptămână, armata rusă a desfășurat cel mai agresiv atac din cursul acestui an asupra Kievului, eveniment soldat cu cel puțin 30 de decese și în jur de 100 de persoane rănite.