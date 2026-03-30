Ucraina își extinde influența în Orientul Mijlociu. Negocieri de securitate cu Iordania

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat discuții cu regele Iordaniei, Abdullah al II-lea al Iordaniei, pe tema unui posibil parteneriat în domeniul securității, potrivit Reuters.

Dialogul a avut loc pe fondul intensificării tensiunilor regionale legate de conflictul cu Iranul și al preocupărilor privind atacurile cu drone.

Într-un mesaj publicat pe platforma Telegram, liderul de la Kiev a subliniat că schimbul de opinii a vizat atât cooperarea bilaterală în domeniul securității, cât și evoluțiile din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului.

Potrivit declarațiilor făcute de Zelenski, întâlnirea cu monarhul iordanian a inclus analiza posibilităților de colaborare pentru consolidarea apărării împotriva amenințărilor aeriene, în special a atacurilor cu drone. „Am discutat un posibil parteneriat în domeniul securității și situația generală din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului”, a transmis acesta.

Contextul acestor discuții este marcat de preocupările tot mai mari legate de utilizarea dronelor în conflictele din regiune, inclusiv în raport cu Iranul. În acest cadru, Ucraina încearcă să valorifice experiența acumulată în apărarea împotriva atacurilor aeriene.

Autoritățile de la Kiev au transmis în mod repetat că sunt dispuse să ofere sprijin tehnic și expertiză statelor interesate de consolidarea capacităților de apărare. Zelenski a evidențiat importanța unui sistem integrat de protecție: „Din propria noastră experiență, știm că fără un sistem unificat este pur și simplu imposibil să se asigure protecția deplină a populației și a infrastructurii critice”.

Președintele ucrainean a făcut referire la experiența acumulată în timpul conflictului cu Rusia, subliniind că, „în patru ani de război, a trebuit să luptăm împotriva atacurilor constante ale Rusiei, inclusiv cu utilizarea dronelor iraniene”.

Această expertiză este prezentată drept un posibil element de schimb în relațiile cu statele din Orientul Mijlociu, în condițiile în care Ucraina caută sprijin extern.

Inițiativa de a consolida relațiile cu statele din regiunea Golfului vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu incertitudini privind ajutorul militar occidental. În același timp, Kievul caută soluții pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru finanțarea producției interne de armament.

Zelenski a precizat că oferirea de expertiză în domeniul apărării este însoțită de așteptarea unui sprijin reciproc: „Facem această propunere în așteptarea ca cei cărora ne adresăm să ne ajute să ne consolidăm”.

În ultimele zile, liderul ucrainean a intensificat contactele diplomatice în regiune. După vizite în Emiratele Arabe Unite și Qatar, Ucraina a convenit asupra unor forme de cooperare în domeniul apărării cu aceste state. De asemenea, Zelenski s-a deplasat recent și în Arabia Saudită, în cadrul eforturilor de extindere a relațiilor strategice.

Discuțiile dintre Ucraina și partenerii din Orientul Mijlociu au loc pe fondul unui context geopolitic complex, în care amenințările de securitate sunt tot mai interconectate.

Utilizarea dronelor în conflicte a devenit o preocupare comună pentru mai multe state, iar schimbul de expertiză tehnologică și militară capătă o importanță sporită.

În acest context, Ucraina încearcă să își consolideze poziția internațională nu doar prin solicitarea de sprijin, ci și prin oferirea de soluții bazate pe experiența acumulată în conflictul cu Rusia.