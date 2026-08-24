Ucraina analizează modificări ale sistemului de mobilizare, inclusiv o posibilă schimbare a vârstei la care cetățenii pot fi recrutați, pe fondul dificultăților întâmpinate de armată în completarea efectivelor. Informația a fost prezentată de Roman Kostenko, secretarul Comisiei pentru apărare din Parlamentul ucrainean, citat de Kyiv Independent.

Roman Kostenko a spus că autoritățile ucrainene discută deja unele modificări privind vârsta de recrutare. „Există deja discuții și, din câte știu, se fac unele schimbări în privința vârstei de recrutare”, a declarat parlamentarul, precizând că Ministerul Apărării sau Statul Major General urmează să ofere informații suplimentare.

Discuțiile au loc în contextul în care stimulentele financiare oferite pentru a-i determina pe ucraineni să semneze contracte cu armata nu au generat creșterea semnificativă a numărului de recruți așteptată de autorități.

Kostenko a mai precizat că Ucraina nu intenționează să renunțe la mobilizarea obligatorie și să treacă la un sistem bazat exclusiv pe voluntariat.

Parlamentarul a respins informațiile potrivit cărora autoritățile ar lua în calcul eliminarea scutirii de la mobilizare pentru părinții care au cel puțin trei copii. Potrivit acestuia, în prezent nu există inițiative legislative pentru eliminarea acestei scutiri. De asemenea, nu sunt pregătite modificări privind mobilizarea femeilor. „În cazul acestora, serviciul militar va rămâne voluntar”, a spus Kostenko.

Mobilizarea reprezintă una dintre cele mai controversate probleme interne ale Ucrainei, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia a intrat în al cincilea an.

Forțele armate ucrainene au nevoie de noi militari pentru completarea efectivelor unităților de luptă, formarea rezervelor și asigurarea rotației celor aflați pe front.

În paralel cu intensificarea eforturilor de recrutare, centrele de recrutare ucrainene sunt acuzate frecvent că înrolează forțat cetățeni și că, în unele cazuri, nu respectă drepturile civile și îi supun pe recruți unor rele tratamente.

În baza legii marțiale, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt în prezent eligibili pentru mobilizare și nu pot părăsi țara, cu excepția situațiilor prevăzute de legislație.

O eventuală modificare a vârstei de recrutare ar reprezenta, prin urmare, o schimbare importantă a actualului sistem, însă Kostenko nu a precizat care ar putea fi noua limită de vârstă.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, pe 23 august, că Rusia ar intenționa să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat.

Potrivit lui Zelenski, autoritățile ruse ar încerca să evite marile orașe în procesul de mobilizare, pentru a limita eventualele reacții negative ale populației.

Informațiile privind intențiile Rusiei au fost prezentate de Zelenski în discuții cu jurnaliștii.