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Rusia a lovit fabrica unde se produc Milka, Oreo și Barni în Ucraina. Cinci angajați au fost răniți

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Rusia a lovit fabrica unde se produc Milka, Oreo și Barni în Ucraina. Cinci angajați au fost rănițiFabrica Ucraina. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

O fabrică Mondelez International din orașul Trostianeț din Ucraina, a fost lovită duminică de două drone rusești, iar cinci persoane au fost rănite. Unitatea aparține companiei americane care produce, printre altele, ciocolata Milka, biscuiții Oreo și prăjitura Barni și a mai fost vizată de atacuri și în cursul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Forțele ruse au atacat duminică fabrica Mondelez International din Trostianeț, în regiunea Sumî.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat că două drone au lovit unitatea, provocând pagube clădirilor și rănind mai mulți angajați.

„Astăzi, Rusia a lovit din nou o instalație civilă din regiunea Sumî aparținând Mondelez International, o companie multinațională americană cunoscută în întreaga lume.

Două drone rusești au lovit fabrica, provocând pagube clădirilor și rănind mai mulți angajați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis Sybiha.

Cinci persoane au fost rănite

Potrivit Suspilne, care citează Parchetul din regiunea Sumî, cinci persoane au fost rănite în urma atacului. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 63 și 50 de ani, și trei femei, de 41, 43 și 53 de ani.

Ministrul ucrainean de Externe a acuzat Rusia că atacă în mod repetat interesele companiilor americane aflate pe teritoriul Ucrainei.

Sybiha susține că aceste atacuri „persistente și deliberate” afectează nu doar Ucraina, ci și interesele economice americane din Europa.

Fabrica Ucraina

Fabrica Ucraina. Sursă foto: X

Fabrica a mai fost atacată în acest an

Unitatea Mondelez din Trostianeț nu se află la primul atac din 2026.

Forțele ruse au mai vizat fabrica în cursul lunilor februarie și iunie.

Mondelez International produce mai multe branduri cunoscute la nivel mondial, printre care biscuiții Oreo și Tuc, ciocolata Milka și Toblerone, precum și prăjitura Barni.

Mondelez și-a redus inițial prezența pe piața rusă

În 2025, Bloomberg relata că Mondelez International s-a numărat printre companiile care, după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina în 2022, au promis că își vor diminua prezența pe piața din Rusia.

Ulterior, compania a renunțat la aceste angajamente, iar unii acționari au cerut din nou mai multă transparență în privința activităților sale pe piața rusă.

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