Vacanța în Cipru, afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu: Turismul resimte primele efecte

Cipru ar putea resimți puternic efectele tensiunilor din Orientul Mijlociu, fiind statul membru al Uniunii Europene aflat cel mai aproape de zona conflictului. În timp ce sezonul turistic abia începe, primele semnale de incertitudine apar deja în stațiunile de pe litoral, unde rezervările ar fi început să scadă, potrivit The Guardian.

În stațiunea Ayia Napa, turiștii au început să revină treptat, iar atmosfera specifică începutului de sezon se simte deja pe faleză. Restaurantele sunt deschise, iar vizitatorii se bucură de apusurile de pe litoralul cipriot, însă operatorii din turism privesc cu atenție evoluția situației internaționale.

Pe malul mării, antreprenorul Vassilis Georgiou urmărește lucrările la o rampă nouă pentru jetskiuri, parte din afacerea sa cu sporturi nautice. În sezonul trecut, standul său de pe plajă a atras peste 500.000 de turiști care au cumpărat bilete pentru plimbări cu barca sau pentru activități precum parasailing.

Până la ofensiva condusă de Statele Unite împotriva Iranului, lansată weekendul trecut, el se aștepta ca anul acesta să fie unul foarte bun pentru turism. „Acum nu mai este deloc sigur”, a spus el, ferindu-și ochii de lumina apusului. „Poate e devreme să tragem concluzii, dar eu sunt aici din 1992 și, brusc, hotelierii spun că rezervările au scăzut. Oamenii se gândesc de două ori.”

Cipru, o țară puternic dependentă de turism, este considerată cea mai expusă din Europa la consecințele conflictului din regiune. Anul trecut, aproximativ patru milioane de turiști au vizitat insula, dintre care aproape o treime au fost britanici, atrași de litoralul fostei colonii.

Situația ar putea evolua diferit în acest an. În contextul atacurilor de represalii ale Iranului, o dronă lansată de o miliție pro-iraniană a lovit duminică seara baza militară britanică RAF Akrotiri. Incidentul a plasat Ciprul într-o zonă percepută drept mai riscantă și a dus la anularea mai multor zboruri din est și din vest.

În zilele care au urmat, sirenele de alarmă ale bazei au continuat să fie auzite, iar Ministerul britanic de Externe și-a actualizat recomandările de călătorie pentru Cipru, avertizând că nu pot fi excluse posibile atacuri teroriste.

„Auzim despre anulări și despre o anumită stare de blocaj la târgul ITB din această săptămână”, a declarat Fotos Kikillos de la primăria Ayia Napa, referindu-se la târgul de turism de la Berlin, considerat un indicator important pentru industria călătoriilor. Totuși, el a adăugat: „După cum vedeți, viața aici este foarte sigură. Oamenii se distrează. Nu există sentiment de frică. Ultimul lucru pe care ni-l dorim în Cipru este să fim atrași în acest război”.

În piața centrală a stațiunii Ayia Napa, printre turiștii aflați la plimbare se aflau și Karin și Oliver Kiilaspa, un cuplu tânăr venit din Estonia chiar în ziua în care baza militară britanică fusese lovită.

Ca mulți alți vizitatori aflați în această perioadă în stațiune, ei au venit pentru relaxare și pentru a se bucura de vremea mai caldă. „Am fost puțin îngrijorați pentru că suntem aici cu fetița noastră, dar am vrut să gândim pozitiv”, a spus Karin. „La noi acasă e multă zăpadă, iar aici e ca primăvara. Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza unui război. Trump este un psihopat.”

Un mesaj similar a fost exprimat și de alți turiști europeni aflați în vacanță pe litoralul cipriot. Marianne Steglich, o pensionară din Danemarca care participa la un tur ghidat al localității – inițial un sat pescăresc din estul insulei – a explicat că nu a luat în calcul anularea sejurului. „Suntem aici pentru trei săptămâni și nu aveam de gând să renunț din cauza a ceea ce fac ei [SUA și Israel].”

Cei care au trăit evenimentele dramatice din 1974, când invazia turcă a dus la divizarea Ciprului între comunitățile greacă și turcă, privesc cu o anumită ironie temerile actuale legate de siguranță.

„Bah! Când vezi cerul plin de parașute și bombele explodând, atunci te sperii”, a spus un comerciant care s-a prezentat drept Evros. „Ce se întâmplă acum este un picnic.”

Andri Christoforou, care a lucrat opt veri în Ayia Napa și conduce o tavernă pescărească, consideră că mulți turiști s-au obișnuit deja cu tensiunile din regiune. Ea își amintește că vara trecută, în timpul crizei din Gaza, clienții restaurantului Vassos – unul dintre cele mai vechi din stațiune – puteau observa rachete pe cerul estului Mediteranei în timp ce luau masa pe terasă.

„Oamenii vin aici în vacanță ca să se simtă bine”, a spus ea. „Desigur că suntem îngrijorați. Toată lumea vorbește despre acest război, despre viitor și despre cât va dura. Trebuie să rămâi pozitiv, altfel îți afectează sănătatea.”

Autoritățile din Cipru recunosc că există deja unele anulări în turismul mediteranean, însă spun că evoluția sezonului depinde în mare măsură de durata conflictului.

Kostas Koumis, ministrul adjunct al turismului, a arătat că situația actuală este diferită față de alte crize, deoarece insula s-a confruntat cu un incident ostil pe propriul teritoriu.

Totuși, oficialul a subliniat că există încă speranța unui sezon bun, în funcție de evoluția evenimentelor. „În fiecare an, startul neoficial al sezonului turistic este Paștele catolic, care anul acesta cade pe 5 aprilie”, a spus el. „Dacă până atunci totul se oprește, atunci ne putem aștepta la un sezon turistic bun.”