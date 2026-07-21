Tunel record săpat sub mare. Șoferii îl traversează în numai opt minute

Șoferii care circulă între regiunea Stavanger și districtul Ryfylke din Norvegia traversează acum fiordul printr-un tunel rutier lung de 14,4 kilometri, construit la o adâncime maximă de 292 de metri sub nivelul mării. Deschis circulației la 30 decembrie 2019 și realizat de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice, tunelul Ryfylke a înlocuit legăturile dependente de feriboturi cu un drum care poate fi parcurs în aproximativ opt minute.

Tunelul face parte din sistemul Ryfast, realizat de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice, și asigură o legătură rutieră permanentă între Ryfylke și orașul Stavanger. Prin deschiderea sa au fost eliminate două traversări naționale cu feribotul care afectau de mai mult timp transportul din vestul Norvegiei. Cursele puteau fi anulate din cauza condițiilor meteorologice, iar șoferii erau obligați să își organizeze deplasările în funcție de programul ambarcațiunilor.

Inginerii nu au construit traseul direct prin fundul mării, ci au excavat galeriile în roca stabilă aflată sub Horgefjord, parte a sistemului Boknafjord. Lucrările au început în 2013, după o perioadă îndelungată de planificare. Echipele au săpat din mai multe direcții, până când diferitele secțiuni ale tunelului s-au întâlnit sub munte.

Ryfylke are două galerii separate, fiecare destinată unui singur sens de circulație și prevăzută cu câte două benzi.

Infrastructura include sisteme de ventilație, tehnologii pentru prevenirea și gestionarea incendiilor, supraveghere permanentă și ieșiri de urgență. Cel mai jos punct al drumului se află la 292 de metri sub nivelul mării. Rampele de acces au fost proiectate astfel încât tunelul să poată fi folosit în siguranță inclusiv de vehiculele grele.

Înainte de inaugurarea tunelului, locuitorii care se deplasau între Ryfylke și Stavanger foloseau feriboturile. Călătoriile presupuneau timpi de așteptare, iar vântul puternic și furtunile puteau duce la anularea curselor.

Întârzierile afectau și transportul de mărfuri, ceea ce crea dificultăți pentru afacerile din regiune. Sistemul Ryfast a oferit o conexiune rutieră disponibilă permanent și independentă de condițiile meteorologice. Timpul petrecut pe drum s-a redus, iar localitățile din Ryfylke au devenit mai ușor accesibile dinspre Stavanger. Noua legătură le oferă locuitorilor acces mai rapid la locurile de muncă, unitățile de învățământ și serviciile medicale din oraș.

Ryfast este alcătuit din tunelurile Ryfylke, Hundvåg și Eiganes. Împreună, acestea însumează peste 52 de kilometri de galerii, la care se adaugă aproximativ cinci kilometri de drum construit la suprafață. Valoarea întregului proiect a fost de aproximativ 11,1 miliarde de coroane norvegiene. Lucrările au fost încheiate în intervalul stabilit prin planificarea inițială.

Tunelul Ryfylke a devenit, la momentul deschiderii, cel mai lung și cel mai adânc tunel rutier submarin din lume.

Norvegia are o rețea extinsă de tuneluri, construită pentru a permite circulația într-o țară cu numeroși munți, insule și fiorduri adânci. În astfel de zone, realizarea unor poduri este dificilă sau nu poate fi pusă în practică, iar tunelurile reprezintă o alternativă pentru legăturile rutiere.

Ryfylke a combinat adâncimea record cu sisteme moderne de siguranță și monitorizare continuă a traficului.

Recordul său urmează însă să fie depășit de tunelul Rogfast, aflat în construcție, care va coborî la o adâncime și mai mare sub nivelul mării. Pentru șoferii care circulă în prezent prin Ryfylke, traversarea care se făcea anterior cu feribotul a devenit un drum de aproximativ opt minute, parcurs prin roca aflată la aproape 300 de metri sub fiord.