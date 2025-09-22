Tudor Toader prezice că proiectul privind pensiile magistraților o să treacă de CCR

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader consideră că proiectul privind pensiile magistraților are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională. CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ.

Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a comentat luni dimineață, la Digi24, proiectul privind pensiile magistraților, aflat în atenția Curții Constituționale.

„Legea pe care o discutăm, ca orice lege, are două părți. O parte de oportunitate a reglementării, care îi aparține exclusiv guvernului care a elaborat proiectul și parlamentului care l-a aprobat, și o altă dimensiune a constituționalității, a conformității cu legea fundamentală. Pe 24, Curtea va examina constituționalitatea, nu oportunitatea, pentru că în caz contrar s-ar substitui decidenților respectiv guvernului sau parlamentului”, a declarat Toader.

Fostul ministru al Justiției a apreciat măsura creșterii treptate a vârstei de pensionare pentru magistrați. „Măsura creșterii treptate a vârstei de pensionare mi se pare onestă și corectă și necesară”, a afirmat Toader.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, legea are șanse mari să treacă testul de constituționalitate. „Eu personal, în acest context, tind să cred că legea va trece de Curtea Constituțională”, a precizat fostul judecător al CCR.

Curtea Constituțională urmează să analizeze în ședința din 24 septembrie sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Aceasta vizează proiectul de lege al Guvernului care prevede modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați.

Sesizarea a fost transmisă după ce Parlamentul a adoptat proiectul, iar subiectul a generat dezbateri intense atât în spațiul politic, cât și în mediul juridic.

Pensiile de serviciu ale magistraților au fost de mai multe ori subiect de dispute politice și juridice. Ele reprezintă una dintre cele mai costisitoare categorii de pensii speciale din România și au făcut obiectul unor recomandări repetate din partea Comisiei Europene în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Guvernele succesive au încercat să găsească un echilibru între menținerea independenței magistraților, prin garantarea unor drepturi salariale și de pensionare, și presiunea bugetară generată de aceste pensii.

În trecut, Curtea Constituțională a respins mai multe încercări de eliminare sau reducere drastică a pensiilor de serviciu pentru magistrați, argumentând că acestea reprezintă o garanție a independenței sistemului judiciar.

În același timp, CCR a admis că anumite ajustări, precum creșterea vârstei de pensionare sau recalcularea unor beneficii, pot fi considerate compatibile cu Constituția, dacă nu afectează substanța dreptului.

Decizia pe care Curtea Constituțională o va lua în 24 septembrie este esențială pentru aplicarea reformelor prevăzute în PNRR. Dacă legea va fi declarată constituțională, Guvernul va putea continua planul de ajustare a cheltuielilor bugetare prin modificarea pensiilor magistraților.

În cazul în care CCR va constata neconstituționalitatea unor prevederi, procesul legislativ va trebui reluat, ceea ce ar putea întârzia implementarea angajamentelor asumate de România în fața Comisiei Europene.