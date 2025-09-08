Justitie

Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader

Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel ToaderCurtea Constituțională. Sursa foto: facebook
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, consideră că proiectul de lege care vizează reforma pensiilor speciale ale magistraților va trece de Curtea Constituțională a României (CCR), în ciuda opoziției ferme exprimate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

CCR va dezbate pe 24 septembrie sesizarea formulată de instanța supremă, care susține că legea încalcă 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale.

Tudorel Toader: „Legea va trece de CCR și va produce efecte juridice”

Tudorel Toader a explicat că, analizând jurisprudența Curții și criticile formulate de Înalta Curte, consideră că proiectul de lege va fi declarat constituțional.

„Dacă ne uităm în precedent la deciziile anterioare ale Curții, la conținutul legii și conținutul criticii formulate de Înalta Curte, eu, mă repet, tind să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, va fi promulgat de președinte, intrat în vigoare și va produce efecte juridice”, a declarat fostul ministru al Justiției.

Acesta a precizat însă că decizia CCR nu va fi unanimă, fiind nevoie de „o majoritate sensibilă” pentru adoptarea unei hotărâri definitive.

ICCJ: „Un NU răspicat pentru orice încercare de a slăbi independența justiției”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, în unanimitate, sesizarea Curții Constituționale cu privire la proiectul legislativ. Într-un comunicat oficial, magistrații au transmis că legea afectează grav independența sistemului judiciar.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanței supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept”, precizează comunicatul ICCJ.

Potrivit judecătorilor, proiectul încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale CCR și afectează „principii fundamentale ale statului de drept”.

Ce urmează: 24 septembrie, zi decisivă pentru reforma pensiilor magistraților

Pe 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea ICCJ. Dacă proiectul este declarat constituțional, acesta va fi trimis spre promulgare președintelui României, urmând să intre în vigoare și să producă efecte juridice imediate.

În caz contrar, dacă CCR admite sesizarea, legea va fi întoarsă în Parlament pentru modificări, ceea ce ar putea bloca aplicarea reformei cel puțin până la finalul anului.

Impactul reformei asupra sistemului judiciar

Legea care modifică regimul pensiilor magistraților face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme privind pensiile speciale și are implicații directe asupra:

  • vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor;

  • modului de calcul al pensiilor;

  • sustenabilității bugetului pe termen lung.

Proiecte speciale