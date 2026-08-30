Bacteria care provoacă tuberculoza poate suferi modificări genetice în timpul transmiterii prin aer, pe măsură ce picăturile microscopice care o transportă se usucă, arată un nou studiu publicat în revista Nature Microbiology, potrivit publicației Nature.

Descoperirea este importantă deoarece procesul de uscare pare să favorizeze apariția unor mutații asociate rezistenței la rifampicină, unul dintre cele mai importante antibiotice utilizate în tratamentul tuberculozei.

Cercetătorii de la Weill Cornell Medicine spun că această etapă, până acum mai puțin studiată, ar putea deveni o nouă țintă pentru limitarea răspândirii formelor rezistente la tratament.

Tuberculoza este provocată de bacteria Mycobacterium tuberculosis și se transmite prin aer. Atunci când o persoană infectată tușește, vorbește sau respiră, poate elimina în atmosferă picături microscopice care conțin bacteria.

Pe măsură ce apa din aceste picături se evaporă, ele se transformă în particule foarte mici, cunoscute sub numele de nuclei de picături. Acestea pot rămâne suspendate în aer și pot fi inhalate de alte persoane.

Noul studiu sugerează însă că această etapă nu reprezintă doar un simplu transport al bacteriei de la o persoană la alta. Procesul de uscare poate produce modificări biologice importante în microorganism.

Cercetătorii au recreat în laborator condițiile de uscare și rehidratare prin care poate trece bacteria în timpul transmiterii prin aer.

Rezultatele au arătat că deshidratarea produce stres oxidativ, care poate afecta ADN-ul bacteriei. Ca răspuns, Mycobacterium tuberculosis activează mecanisme de reparare a ADN-ului, care o ajută să supraviețuiască și să se refacă atunci când ajunge din nou într-un mediu umed.

Problema este că aceste procese pot fi asociate și cu apariția unor mutații.

„Mutațiile reprezintă o componentă esențială a evoluției bacteriene”, a explicat Christopher Brown, autor principal al studiului și specialist în microbiologie și boli infecțioase la Weill Cornell Medicine.

Potrivit cercetătorului, deteriorarea ADN-ului produsă în timpul transmiterii ar putea contribui la diversitatea genetică a bacteriei și, în anumite situații, la apariția rezistenței la medicamente.

Studiul a identificat o legătură între procesul de uscare și mutațiile asociate rezistenței la rifampicină, un medicament esențial în tratamentul tuberculozei.

Cercetătorii au observat că uscarea activează o serie de mecanisme de reparare a ADN-ului. Printre genele implicate se află și mfd, care pare să joace un rol important în supraviețuirea unor tulpini rezistente.

În experimentele de laborator, reducerea activității genei mfd în timpul procesului de aerosolizare a afectat capacitatea de supraviețuire a bacteriilor care prezentau una dintre cele mai frecvente mutații asociate rezistenței la rifampicină.

Pentru a verifica relevanța descoperirii, echipa a analizat și peste 51.000 de genomuri ale bacteriei tuberculozei provenite de la pacienți din întreaga lume. Analiza a oferit indicii suplimentare că mecanismele legate de gena mfd pot influența apariția și transmiterea anumitor forme rezistente la tratament.

Cercetătorii spun că rezultatele nu înseamnă că bacteria devine automat rezistentă la antibiotice de fiecare dată când se usucă. Studiul arată însă că această etapă a transmiterii poate crea condiții favorabile pentru deteriorarea ADN-ului și diversificarea genetică.

Descoperirea deschide astfel o nouă direcție de cercetare: blocarea mecanismelor care ajută bacteria să supraviețuiască stresului provocat de transmiterea prin aer.

Profesorul Kyu Rhee, autor senior al studiului, a declarat că rezultatele oferă o perspectivă nouă asupra unei etape insuficient înțelese din ciclul de viață al bacteriei.

În viitor, terapiile care vizează perioada de transmitere ar putea completa tratamentele existente și ar putea contribui la încetinirea apariției și răspândirii tuberculozei rezistente la medicamente.

Tuberculoza rămâne una dintre cele mai importante boli infecțioase la nivel global. Potrivit datelor prezentate de cercetători, boala afectează aproape 11 milioane de persoane și provoacă aproximativ 1,2 milioane de decese anual.

Formele rezistente la medicamente sunt deosebit de dificil de tratat, deoarece pot necesita scheme terapeutice mai lungi și medicamente mai costisitoare, cu efecte adverse mai importante.

Noul studiu sugerează că lupta împotriva tuberculozei ar putea începe chiar într-un moment până acum ignorat: intervalul în care bacteria părăsește organismul unei persoane, se usucă în aer și ajunge la un nou gazdă.

Concluzie: Cercetarea publicată în Nature Microbiology arată că transmiterea prin aer poate fi mai mult decât o simplă etapă de răspândire a tuberculozei. Procesul de uscare poate afecta ADN-ul bacteriei și poate contribui la apariția unor mutații asociate rezistenței la tratament, oferind oamenilor de știință o posibilă nouă țintă pentru combaterea bolii.