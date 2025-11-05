Cercetătorii au inventat o nouă clasă de antibiotice împotriva tuberculozei rezistente

Cercetătorii de la Texas A&M AgriLife Research, în colaborare cu experții Calibr-Skaggs Institute for Innovative Medicines din cadrul Scripps Research, au creat un compus inovator cu potențial ridicat de a neutraliza tulpinile de Mycobacterium tuberculosis care sunt rezistente la tratament, cu potențial de a îmbunătăți medicamentele împotriva uneia dintre cele mai vechi și mortale boli infecțioase din istorie, potrivit Nature.

Studiul publicat prezintă compusul CMX410, care acționează prin blocarea unei enzime cheie a bacteriei Mycobacterium tuberculosis, responsabilă de producerea tuberculozei. Această descoperire oferă o nouă direcție de cercetare pentru dezvoltarea tratamentelor împotriva formelor rezistente ale bolii.

„Tuberculoza rămâne o ameninţare globală majoră, în ciuda progreselor din ultimul secol. Scopul nostru este să identificăm molecule care pot acţiona asupra proceselor biologice esenţiale ale bacteriei şi să dezvoltăm combinaţii de medicamente mai eficiente. Fiecare pas ne apropie de un viitor fără tuberculoză”, a declarat Inna Krieger, cercetător în laboratorul Texas A&M AgriLife Research.

Enzima vizată, denumită Pks13, are un rol esențial în formarea peretelui celular bacterian, structură ce protejează microbul și îl face dificil de eliminat. Prin inhibarea acestei enzime, compusul CMX410 împiedică bacteria să supraviețuiască și să producă infecții.

Studiul privind compusul CMX410 se înscrie în programul internațional TB Drug Accelerator, o inițiativă susținută de Fundația Gates, care reunește specialiști din întreaga lume pentru a accelera descoperirea de tratamente împotriva tuberculozei. Noul compus se bazează pe „chimia click”, o tehnică prin care moleculele sunt asamblate precis, asemenea pieselor unui puzzle.

Această metodă permite compusului CMX410 să se lege permanent de enzima Pks13, blocându-i funcția fără a afecta alte molecule benefice din organism. În testele de laborator, CMX410 a fost eficient împotriva a 66 de tulpini de Mycobacterium tuberculosis, inclusiv a celor multirezistente, prezentând o toleranță bună în testele preclinice.

Cercetătorii subliniază că, deși rezultatele sunt preliminare, profilul de siguranță, specificitatea și mecanismul unic de acțiune fac din CMX410 un candidat promițător pentru dezvoltarea unor noi terapii. CMX410 se află în faze timpurii de evaluare și nu este aprobat pentru utilizare clinică.

Tuberculoza este o boală infecțioasă provocată de bacteria Mycobacterium tuberculosis, un bacil cu perete aerop care se răspândește prin aer. Tuberculoza poate fi de două feluri, pulmonară sau extrapulmonară, când afectează organe precum ganglionii limfatici, rinichii sau oasele. Unele tulpini au dezvoltat o rezistență la antibioticele standard, fiind numite MDR-TB (multidrug-resistant TB) sau XDR-TB (extensively drug-resistant TB).