IC7Fc, tratamentul care ar putea vindeca simultan diabetul și afecțiunile cardiovasculare

Cercetătorii de la Leiden University Medical Center, din Olanda, în colaborare cu Monash University din Australia, au descoperit un studiu preclinic care oferă posibilitatea dezvoltării unui tratament care ar vindeca simultan două dintre cele mai frecvente boli cronice, diabetul și afecțiunile cardiovasculare, potrivit revistei Science Advances.

Cercetătorii au descoperit că medicamentul IC7Fc diminuează semnificativ nivelul colesterolului și al inflamației, doi factori majori în declanșarea infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral. Studiul a fost realizat pe șoareci predispuși la boli cardiovasculare.

Tratamentul cu IC7Fc a redus acumularea de trigliceride și colesterol în sânge și a împiedicat formarea plăcilor de aterom, care îngustează arterele și limitează fluxul de sânge către inimă. Efectele sugerează un potențial beneficiu în prevenirea complicațiilor cardiovasculare.

Profesorul Mark Febbraio, conducătorul studiului de la Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, a explicat că moleculei IC7Fc i se extinde potențialul terapeutic. Inițial testată pentru controlul diabetului de tip 2, molecula arată acum și un efect protector asupra sistemului cardiovascular.

Cercetătorul a subliniat că ateroscleroza rămâne principala cauză a bolilor cardiovasculare, iar tratamentele actuale nu elimină riscul pentru mulți pacienți. Rezultatele studiului sugerează că IC7Fc ar putea reprezenta o nouă cale de prevenție împotriva complicațiilor cardiace.

Studiul recent a folosit șoareci slabi, predispuși genetic la colesterol ridicat, iar medicamentul nu a influențat greutatea sau consumul alimentar. Aceasta sugerează că efectele IC7Fc asupra metabolismului lipidic sunt independente de scăderea ponderală.

Rezultatele indică o „dublă protecție”. Astfel tratamenul experimental ar putea oferi un sprijin pentru gestionarea obezității și diabetului de tip 2, precum și reducerea riscului cardiovascular la persoanele cu greutate normală. În prezent, IC7Fc se află în fază experimentală și nu este aprobat pentru uz clinic uman.