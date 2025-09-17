Trust mediatic afiliat lui Ilan Șor, vizat de percheziții pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Republica Moldova. Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor a devenit marți ținta unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au descins cu un șir de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, investigațiile au vizat o rețea de companii care ar fi asigurat finanțarea ilegală a instituțiilor media apropiate lui Ilan Șor.

„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale. Care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții. Cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere”, se menționează în comunicatul Inspectoratului General al Poliției.

Oamenii legii au stabilit că responsabili din compania de construcții vizată includeau intenționat în documentele contabile și fiscale date false, legate de cheltuieli inexistente.

În timpul perchezițiilor, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Sursele oficiale indică faptul că este vorba despre Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Anunțat în căutare internațională încă din 2015, Perju s-a ascuns timp de un deceniu și, potrivit presei, ar fi fost găsit ascuns în podul casei sale din Chișinău. În cadrul grupării „Șor”, el ar fi coordonat transformarea criptomonedelor în numerar.

Totodată, anchetatorii au ridicat documente contabile, ciorne, tehnică de calcul și bani în diferite valute, echivalentul a circa cinci milioane de lei. La domiciliul unei administratoare din cadrul trustului media a fost descoperită și o substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează să fie supusă expertizării.

Reprezentanții trustului vizat neagă acuzațiile și susțin că acțiunile autorităților au motivații politice.

„Sediile în care lucrăm au fost supuse perchezițiilor și confiscării echipamentelor sub pretextul cazului de evaziune fiscală și spălare de bani. Realitatea este însă alta. Ne-am trezit implicați în această situație doar pentru că anterior am prestat servicii de publicitate pentru o companie de construcții împotriva căreia a fost intentat un dosar penal”, se arată în poziția publică.

Potrivit aceleiași surse, echipamentele confiscate au dus la oprirea filmărilor și suspendarea producției de știri.

„Nu este vorba despre lupta împotriva evaziunii fiscale. E vorba despre o încercare deschisă de a reduce la tăcere opoziția și de a bloca difuzarea adevărului despre greșelile actualei guvernări”, afirmă televiziunea afiliată lui Șor.

Postul de televiziune vizat de anchetă a catalogat acțiunile autorităților drept o încercare de limitare a libertății presei și de blocare a difuzării materialelor critice la adresa guvernării. Potrivit instituției, emisiunile ar urma să rămână suspendate până la sfârșitul lunii, chiar și în eventualitatea în care investigația nu va depista nereguli.