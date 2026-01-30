Trump spune că e „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China

Declarațiile președintelui american Donald Trump privind relațiile economice dintre Regatul Unit și China au atras atenția mediului diplomatic internațional, în contextul vizitei oficiale efectuate de premierul britanic Keir Starmer la Beijing și Shanghai, potrivit BBC.

Trump a calificat drept „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China, comentariile fiind formulate în timp ce liderul britanic se afla în cea de-a treia zi a vizitei sale în statul asiatic.

Reacția liderului de la Casa Albă a venit după anunțarea unor acorduri menite să stimuleze comerțul și investițiile bilaterale, stabilite în urma întâlnirii dintre Starmer și președintele chinez Xi Jinping.

Vorbind la premiera unui documentar despre soția sa, Melania Trump, președintele american a declarat că relațiile comerciale cu China reprezintă un risc, adăugând totodată că îl consideră pe Xi un „prieten” și că îl cunoaște „foarte bine”.

În replică la aceste afirmații, Downing Street a transmis că Statele Unite fuseseră informate în prealabil despre vizita premierului britanic și despre obiectivele acesteia.

Totodată, reprezentanții guvernului de la Londra au subliniat că Donald Trump este așteptat, la rândul său, într-o vizită oficială în China în luna aprilie.

Întrebat direct de un jurnalist ce părere are despre decizia Regatului Unit de a face afaceri cu China, Trump s-a limitat la a spune că acest lucru este „foarte periculos”, fără a oferi detalii suplimentare.

Ulterior, el a făcut o comparație cu Canada, afirmând că pentru această țară ar fi „chiar mai periculos” să se bazeze pe China în relațiile economice.

Declarațiile președintelui american vin pe fondul unor tensiuni comerciale mai largi. La începutul săptămânii, Trump a amenințat Canada cu impunerea unor tarife dacă va continua implementarea unor acorduri economice încheiate cu Beijingul, după o vizită recentă a premierului canadian la Beijing.

În paralel, Keir Starmer a descris relația Marii Britanii cu China drept fiind într-un „moment bun și solid”, în urma discuțiilor purtate cu Xi Jinping la Marea Sală a Poporului. Premierul britanic a declarat că întâlnirile au fost „foarte bune” și că au oferit „exact nivelul de angajament pe care îl speram”.

Vizita lui Starmer a dus la anunțarea mai multor rezultate concrete, printre care un acord privind călătoriile fără viză, reducerea tarifelor pentru whisky-ul britanic și o investiție de 10,9 miliarde de lire sterline realizată de compania AstraZeneca, care intenționează să construiască facilități de producție în China.

De asemenea, au fost anunțate acorduri de cooperare în domenii precum combaterea criminalității organizate și a imigrației ilegale.

Datele Departamentului pentru Comerț și Afaceri din Regatul Unit arată că Statele Unite au fost cel mai mare partener comercial individual al Marii Britanii în 2025, în timp ce China s-a situat pe locul patru.

Vizita premierului britanic a fost criticată de mai mulți parlamentari din opoziție, care au invocat riscuri pentru securitatea națională și situația drepturilor omului din China.

Organizațiile internaționale au acuzat Beijingul de „încălcări grave ale drepturilor omului” împotriva populației uigure, iar cazul magnatului media din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost menționat frecvent în acest context.

Ministrul britanic pentru securitate, Dan Jarvis, a declarat că agențiile de informații au fost „implicate integral” în procesul decizional legat de relațiile cu China și că riscurile sunt „gestionate corespunzător”.