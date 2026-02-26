International Breaking news

Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9

Comentează știrea
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump ar putea veni în România, în luna mai, cu ocazia summitului B9+, potrivit unor surse de la Cotroceni. Invitația de a participa la lucrările acestui format a fost deja trimisă.

Potrivit surselor, participarea la summit este analizată în aceste zile, în condițiile în care agenda reuniunii este concentrată pe teme de securitate regională și pe coordonarea sprijinului pentru Ucraina.

Trump ar putea fi reprezentat de Marco Rubio la summitul B9+

Conform informațiilor publicate, scenariul în care Donald Trump nu va fi prezent fizic la București este luat în calcul de către surse apropiate discuțiilor. Acestea afirmă că o eventuală absență ar putea fi compensată prin desemnarea unui reprezentant de rang înalt.

„Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl trimită în schimb pe Marco Rubio.”

Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia
Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia

Aceeași sursă indică faptul că decizia finală privind participarea ar urma să fie stabilită în apropierea datei reuniunii, în funcție de contextul politic și diplomatic.

Participare internațională extinsă la reuniune

Summitul de la București este așteptat să reunească lideri politici și oficiali de prim rang din spațiul euro-atlantic. Pe lista invitaților se află reprezentanți ai Ucrainei și ai Alianței Nord-Atlantice.

„De asemenea, la reuniune sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.”

Prezența acestora este considerată relevantă în contextul discuțiilor privind evoluțiile de securitate din regiune și cooperarea între statele membre NATO.

Agenda summitului: securitatea flancului estic și sprijinul pentru Ucraina

Summitul B9+ are ca temă principală coordonarea pozițiilor statelor din Europa Centrală și de Est în raport cu provocările de securitate. Reuniunea este organizată în contextul continuării conflictului din Ucraina și al consolidării prezenței aliate pe flancul estic.

Zelenski

Zelenski / sursa foto: captură video

„Summitul B9+ reunește statele de pe flancul estic al NATO și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.”

Discuțiile vizează atât aspecte strategice, cât și măsuri concrete privind cooperarea militară, descurajarea și apărarea colectivă.

România și rolul său în arhitectura de securitate regională

În contextul reuniunii, România își reafirmă poziția de stat gazdă și partener activ în cadrul NATO. Țara noastră joacă un rol important în susținerea măsurilor de securitate și în facilitarea cooperării aliate.

„România pune la dispoziție baze militare pentru …”

Această formulare, menționată de surse, face referire la implicarea României în infrastructura de apărare și la contribuția sa în cadrul mecanismelor NATO.

Context diplomatic și implicații regionale

Organizarea summitului la București are loc într-un moment în care statele de pe flancul estic își coordonează pozițiile privind securitatea colectivă.

Participarea liderilor internaționali este urmărită cu interes, iar eventualele modificări de reprezentare sunt considerate parte a dinamicii diplomatice curente.

Informațiile privind prezența lui Donald Trump și a altor oficiali au fost relatate pe baza declarațiilor și evaluărilor din surse.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:46 - Alegeri cu miză națională în Marea Britanie: Starmer, provocat de Reform UK și Verzi
13:38 - Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
13:32 - Nvidia depășește estimările financiare și își consolidează poziția în boom-ul inteligenței artificiale
13:26 - Exclusiv. Cum vor elevii să arate școala: fără bullying, cu profesori care le dau încredere și metode moderne de predare
13:14 - Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
13:11 - Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale