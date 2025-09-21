Trump impune noi taxe pentru vizele H-1B. Companiile cer revenirea imediată a angajaților

Vizele H-1B au declanșat haos și confuzie în rândul deținătorilor din India și China, obligați să își anuleze planurile de călătorie și să revină de urgență în Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a introdus noi taxe pentru aceste vize.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de politici de imigrație menite să protejeze locurile de muncă ale cetățenilor americani, însă impactul imediat asupra muncitorilor străini și companiilor multinaționale a fost unul devastator.

Companii precum Microsoft, Amazon, Alphabet și Goldman Sachs au transmis mesaje urgente angajaților afectați, cerându-le să revină înainte de termenul limită – duminică, ora 00:01 ET (07:01, ora României).

În mesajele interne, firmele avertizau explicit:

„Nu părăsiți teritoriul american până la clarificarea situației”. Oficialii companiilor au subliniat că respectarea termenelor este esențială pentru a evita complicațiile legale și pierderea locului de muncă.

Pe rețelele sociale din China și India, angajații H-1B au descris experiențele lor ca fiind similare cu panicile din timpul pandemiei COVID-19.

Mulți au povestit cum au renunțat la vacanțe sau întâlniri de familie pentru a nu risca să rămână blocați în afara Statelor Unite. „Este ca un Fast & Furious pe aeroporturi”, a comentat unul dintre cei afectați, descriind agitația din terminale.

Scenele dramatice nu au fost limitate la companii sau social media. La San Francisco, pasageri indieni au cerut să fie debarcați dintr-un zbor Emirates spre Dubai, în timp ce alții și-au anulat complet planurile de călătorie.

În multe cazuri, familiile au fost nevoite să ia decizii dificile în câteva ore, cântărind pierderea unei vacanțe versus riscul de a rămâne în afara Statelor Unite fără viză validă.

Administrația Trump a justificat măsura prin dorința de a proteja locurile de muncă ale americanilor și a acuzat companiile că folosesc vizele H-1B pentru a menține salarii scăzute.

Criticii, însă, susțin că programul H-1B aduce specialiști esențiali, fără de care competitivitatea firmelor de tehnologie ar fi afectată serios.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat inițial că firmele vor plăti câte 100.000 de dolari pentru fiecare viză H-1B, însă ulterior Casa Albă a precizat că este vorba despre o taxă unică, nu anuală.

În ciuda clarificărilor, alarmă deja fusese declanșată, iar măsurile au dus la reacții rapide și tensiuni între angajați și angajatori.

În concluzie, vizele H-1B au devenit brusc centrul unei crize care a implicat mii de persoane din India și China, companii internaționale și autorități americane.

Modificările politice evidențiază tensiunea dintre necesitatea protecției locurilor de muncă pentru cetățenii americani și nevoia companiilor de a accesa talente globale.