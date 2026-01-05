Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că o posibilă operațiune militară împotriva guvernului columbian „sună bine pentru el”, în timpul unei convorbiri cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One.

Declarația a intensificat îngrijorările privind escaladarea tensiunilor între SUA și unele state din America Latină, într-un context geopolitic marcat de operațiuni militare recente în Venezuela.

Președintele american s‑a referit explicit la actualul lider al Columbiei, Gustavo Petro, asociind conducerea acestei țări cu producția și distribuția de droguri către SUA.

Trump a spus:

„Columbia este foarte bolnavă, de asemenea, condusă de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, și nu o va face mult timp.”

Când a fost întrebat dacă Statele Unite ar putea urmări o operațiune militară împotriva Columbiei, președintele a răspuns cu: „Sună bine pentru mine” — ceea ce a fost interpretat drept o posibilă deschidere către acțiuni militare.

Comentariile lui Trump au venit la doar câteva zile după ce forțele americane au derulat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat și adus în New York pentru a fi pus sub acuzare pentru trafic de droguri.

Evenimentul a stârnit reacții diverse la nivel internațional, iar tensiunile din regiune s‑au accentuat. Operarea și implicarea militară directă a SUA într‑un stat suveran, precum Venezuela, a fost considerată remarcabilă din perspectivă diplomatică și strategică, iar declarațiile ulterioare ale președintelui american au sporit speculațiile privind direcția politicii externe a Washingtonului în regiune.

Relațiile dintre Statele Unite și Columbia au fost deja supuse unor tensiuni înainte de aceste declarații, în special pe fondul disputelor privind lupta împotriva traficului de droguri și politicile privind migrația. Deși Columbia a fost un aliat tradițional al Washingtonului în regiune, divergențele de opinie și acțiunile unilaterale au generat fricțiuni.

În trecut, administrația americană a impus tarife și restricții asupra importurilor columbiene și a adoptat alte măsuri ca răspuns la decizii ale guvernului de la Bogota considerate necooperante de către Washington. Aceste dispute au vizat inclusiv acceptarea sau refuzul zborurilor de deportare și cooperarea în lupta antinarcotice.

Unele state din America Latină și organizații regionale au exprimat îngrijorări privind stabilitatea și perspectiva unei intervenții militare extinse.

De asemenea, reacțiile politice din interiorul Columbiei și ale altor guverne din regiune indică o atenție sporită asupra evoluțiilor diplomatico‑militare ale administrației americane.

Raportările recente sugerează că președintele Petro a subliniat eforturile guvernului columbian în combaterea traficului de cocaină prin confiscări record de substanțe ilegale și a invitat oficialii americani să observe aceste activități.

Cu toate acestea, pozițiile divergente privind strategiile de combatere a criminalității transnaționale au rămas un punct sensibil în dialogul bilateral.