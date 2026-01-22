Trump dă în judecată cea mai mare bancă din SUA. Proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces civil în valoare de cel puțin 5 miliarde de dolari împotriva băncii JPMorgan Chase și a directorului său general, Jamie Dimon, potrivit agenției Reuters.

Acțiunea în justiție a fost depusă la un tribunal din comitatul Miami-Dade, statul Florida, și vizează presupusa închidere a unor conturi bancare aparținând lui Trump și companiilor sale, pe motive politice.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Trump susține că cea mai mare bancă din Statele Unite i-ar fi închis mai multe conturi bancare fără avertisment și fără a-i oferi posibilitatea unui remediu, încălcându-și propriile politici interne.

Reclamanții afirmă că instituția financiară l-ar fi vizat în mod selectiv pentru a profita de „valul politic”, luând decizia de a înceta relațiile comerciale cu acesta și cu entități din domeniul ospitalității afiliate.

În plângere se menționează că această decizie ar fi provocat prejudicii reputaționale, întrucât Trump și companiile sale au fost nevoiți să contacteze alte instituții financiare pentru a-și muta fondurile.

Conform documentului depus, „reclamanții au suferit un prejudiciu reputațional semnificativ, fiind obligați să apeleze la alte bănci și să precizeze că le-au fost închise conturile de către JPMC”.

Într-un comunicat oficial, JPMorgan Chase a respins acuzațiile formulate în proces. Reprezentanții băncii au declarat: „Deși regretăm că președintele Trump a decis să ne dea în judecată, considerăm că acțiunea nu are temei. Respectăm dreptul președintelui de a ne acționa în instanță și dreptul nostru de a ne apăra”.

Instituția financiară a precizat că nu închide conturi pe criterii politice sau religioase. „Închidem conturi atunci când acestea creează riscuri legale sau de reglementare pentru companie. Regretăm aceste situații, însă regulile și cerințele de reglementare ne obligă uneori să procedăm astfel”, a transmis banca.

Procesul îl vizează direct și pe directorul general Jamie Dimon, despre care se afirmă că ar fi dispus crearea unei „liste negre” menite să avertizeze alte bănci să evite relații comerciale cu Trump, organizația sa și membri ai familiei. Potrivit plângerii, această listă ar reprezenta „o afirmație falsă, intenționată și malițioasă”.

Trump solicită despăgubiri de minimum 5 miliarde de dolari, susținând că banca ar fi acționat „cu rea-credință”. Casa Albă a anunțat că situația va fi analizată de consilierii juridici externi ai președintelui.

Procesul apare într-un context de presiuni politice sporite asupra sectorului bancar american. În ultimii ani, unele voci conservatoare au susținut că anumite instituții financiare ar fi restricționat accesul la servicii pentru persoane sau industrii considerate controversate.

Un organism de reglementare din SUA a declarat recent că mai multe dintre cele mai mari bănci au impus, în trecut, limitări în furnizarea de servicii financiare către anumite sectoare.

JPMorgan a confirmat anul trecut că a cooperat cu investigații ale autorităților privind politicile sale, în contextul analizelor declanșate de administrația Trump. Totodată, autoritățile federale au anunțat măsuri de relaxare a supravegherii bazate pe criteriul „riscului reputațional”.

În tranzacțiile bursiere de joi după-amiază, acțiunile JPMorgan au înregistrat o creștere de aproximativ 1,2%. Informația privind procesul a fost relatată inițial de Fox Business și ulterior detaliată de Reuters.