International Trump cere concedierea jurnaliştilor CNN și NYT pentru fake news







Preşedintele american Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa presei de extremă stânga, care a răspândit un așa-zis raport, neconfirmat niciodată oficial, care susținea că loviturile americane din Iran, din weekendul trecut, ar fi fost un eșec.

Trump a cerut concedierea imediată a jurnaliştilor de la CNN şi The New York Times care au lansat acest fake news, potrivit yahoo.com.

Trump despre redactorii CNN și NYT: Oameni răi cu intenții malefice

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump i-a catalogat pe aceştia drept „reporteri de ştiri false” cu „intenții rele”, folosind un limbaj tranşant: „Ar trebui concediați imediat!!! Oameni răi cu intenții malefice”.

Această reacție vehementă vine ca răspuns la articolele publicate de cele două instituții media, care au lansat, citând surse anonime, un raport neconfirmat oficial care califica atacurile cu bombaridere strategice asupra facilităților nucleare iraniene.

CNN, The New York Times (NYT) și The Washington Post (WP) au prezentat un așa-zis raport timpuriu al serviciilor secrete, susținând că ar aparține Agenției de Informații a Pentagonului (DIA), care susținea că bombardamentele SUA nu au reuşit să distrugă infrastructura nucleară subterană a Iranului, contrazicând astfel anunțul lui Trump potrivit căruia programul nuclear iranian ar fi fost „întârziat cu decenii”.

Preşedintele a calificat aceste relatări drept „ştiri false” şi a amenințat The New York Times cu un proces, cerând retractarea articolelor și scuze publice.

NYT refuză să prezinte scuze

David McCraw, avocatul The New York Times, a răspuns ferm într-o scrisoare, afirmând că „nu este necesară nicio retractare. Nu vom prezenta scuze. Am relatat adevărul în măsura capacităților noastre şi vom continua să o facem.”

Ideea că atacurile americane au fost un succes susținută de Donald Trump a fost confirmată inclusiv de ministrul de externe al Iranului, dar și de surse de la sol ale serviciilor secrete din Israel.

În încercarea de a obține despăgubiri, ministrul de externe din Iran, Abbas Araghchi, a declarat despre efectele bombardamentelor americane că „aceste pagube sunt importante” şi fac obiectul unor „studii ale unor experţi şi decizii politice”.