International Trump amenință că va da în judecată The Times și CNN. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă







Donald Trump a înaintat, prin intermediul avocaților săi, somatii legale către CNN și The New York Times, acuzând aceste instituții de transmiterea unor informații pe care le consideră false și defăimătoare.

Disputa vizează relatările recente despre operațiunile aeriene ale Statelor Unite în Iran, pe care cele două instituții media le-au documentat pe baza unor informații provenite din evaluări ale serviciilor de informații.

Donald Trump amenință The Times și CNN

CNN a confirmat că a primit o astfel de notificare, respingând însă acuzațiile, în timp ce The New York Times a răspuns public, susținând că nu își va retrage materialele și nu va oferi scuze. Într-un comunicat oficial, cotidianul a afirmat că a relatat adevărul și că va continua să informeze publicul cu acuratețe.

Potrivit avocaților lui Trump, articolele apărute pe 24 iunie conțin afirmații nefondate care contrazic declarațiile publice ale fostului lider de la Casa Albă.

Donald Trump a declarat atunci că instalațiile nucleare din Iran atacate vor fi distruse complet, însă rapoartele de la CNN și The New York Times au arătat că evaluările inițiale ale agențiilor de informații americane sugerează un efect mai mic al raidurilor aeriene.

Publicațiile au afectat imaginea președintelui

Administrația a recunoscut existența acestor evaluări, dar a subliniat că informațiile ar avea un grad scăzut de certitudine. În plus, oficiali de la Washington au sugerat că scurgerile de informații ar fi fost intenționate, cu scopul de a submina autoritatea și imaginea președintelui.

În context, Donald Trump a cerut public sancționarea celor considerați responsabili pentru dezvăluiri și a amenințat cu măsuri legale. De asemenea, a lansat atacuri directe la adresa jurnaliștilor implicați, solicitând inclusiv concedierea unuia dintre reporterii CNN. Rețeaua de știri a reacționat rapid, susținând în totalitate acuratețea materialului și integritatea echipei redacționale.

Donald Trump este în conflict de mai mult timp cu trusturile

În apărarea publicației The New York Times, consilierul juridic David E. McCraw a subliniat rolul esențial al presei în democrație, afirmând că publicul are dreptul să cunoască dacă acțiunile militare susținute din bani publici au avut rezultatele scontate.

McCraw a atras atenția că este periculos ca un lider politic să folosească amenințările legale pentru a limita libertatea presei sau pentru a bloca informațiile provenite din surse guvernamentale credibile.

Această dispută se înscrie într-un șir mai lung de confruntări dintre Trump și presa americană, fostul președinte având un istoric cunoscut de acuzații și procese împotriva unor instituții media importante, mai ales în perioadele în care a fost vizat de investigații sau articole critice, scrie CNN.