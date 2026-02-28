International

Trump avertizează Teheranul: Depuneți armele sau înfruntați moarte sigură

Trump avertizează Teheranul: Depuneți armele sau înfruntați moarte sigurăTrump / sursa foto: captură X
„Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară”, a declarat președintele american Donald Trump, într-un mesaj video publicat înainte de ora 3:00, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri aeriene asupra Iranului.

Liderul de la Casa Albă a transmis totodată un avertisment direct către autoritățile de la Teheran: „Depuneți armele sau înfruntați moarte sigură”.

Potrivit declarațiilor sale, operațiunea militară are ca obiectiv împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară, în contextul în care negocierile din ultimele săptămâni nu au dus la un acord privind programul nuclear iranian.

Atacurile au vizat Teheranul, prima lovitură fiind raportată în apropierea biroului liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Administrația americană a precizat că operațiunea este în desfășurare.

Mesajul transmis de trump înainte de ora 3:00

În mesajul video publicat în mediul online, președintele american a formulat o poziție fermă privind programul nuclear al Iranului.

„Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Donald Trump.

Ulterior, în cadrul unui discurs de aproximativ opt minute susținut la Mar-a-Lago, acesta a detaliat natura operațiunii militare.

„Armata Statelor Unite desfășoară o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură foarte rea și radicală să amenințe America și interesele noastre fundamentale de securitate națională”, a afirmat președintele.

El a precizat că obiectivul este eliminarea capacităților nucleare ale Iranului. „Ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară. Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

În același discurs, Donald Trump a declarat că programul nuclear iranian va fi „complet, din nou, anihilat”.

Avertismentul adresat forțelor iraniene de Trump

Președintele american a transmis un mesaj direct către structurile de securitate ale Iranului.

„Către membrii Gărzii Revoluționare Islamice, ai forțelor armate și ai întregii poliții, spun în această seară că trebuie să depuneți armele și veți avea imunitate totală sau, în caz contrar, veți înfrunta moarte sigură”, a declarat acesta.

Mesajul a fost reiterat în termeni similari:

„Așadar, depuneți armele. Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moarte sigură.”

Declarațiile vin în contextul în care administrația americană a anunțat că operațiunea militară este în desfășurare și are ca scop prevenirea obținerii unei arme nucleare de către regimul de la Teheran.

Reacția NATO și poziția lui Mark Rutte

În contextul escaladării situației din Orientul Mijlociu, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis că Alianța monitorizează evoluțiile din regiune și menține consultări cu statele membre.

Potrivit informațiilor comunicate de oficialii aliați, prioritatea este evaluarea impactului asupra securității regionale și protejarea personalului și intereselor statelor membre.

Reprezentanții NATO au precizat că organizația rămâne în contact permanent cu aliații și urmărește situația în timp real, în contextul operațiunii militare anunțate de Washington și Ierusalim.

