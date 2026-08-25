Președintele SUA, Donald Trump, a cumpărat în iunie acțiuni SpaceX în valoare cuprinsă între 15.001 și 50.000 de dolari, potrivit unei declarații financiare publice, devenind astfel investitor într-o companie care are contracte importante cu guvernul american, potrivit agenției Reuters.

Tranzacția a avut loc pe 23 iunie și apare într-un document financiar semnat de Trump pe 12 august și făcut public pe 22 august.

Informația este relevantă deoarece SpaceX, compania condusă de Elon Musk, este unul dintre principalii jucători ai industriei spațiale americane și colaborează inclusiv cu instituții federale și structuri militare.

Investiția în SpaceX a fost una dintre cele peste 1.000 de tranzacții cu acțiuni efectuate în numele președintelui american în luna iunie.

Documentele financiare federale nu indică suma exactă a investiției, ci folosesc intervale de valori pentru declararea activelor. Din acest motiv, nu s-a putut stabili valoarea precisă a acțiunilor SpaceX cumpărate de Trump.

Achiziția a avut loc la scurt timp după listarea companiei pe bursă. SpaceX a realizat, pe 12 iunie, cea mai mare ofertă publică inițială din istoria pieței americane, evaluând compania la aproximativ 1,77 trilioane de dolari.

Casa Albă a transmis Reuters că investițiile din portofoliul lui Donald Trump sunt administrate independent de instituții financiare terțe.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat că administratorii financiari folosesc modele care urmăresc indici recunoscuți, inclusiv Schwab 1000.

„Nici președintele Trump și nici vreun membru al familiei sale nu au posibilitatea de a direcționa, influența sau oferi informații privind modul în care este investit portofoliul sau momentul în care sunt cumpărate ori vândute investițiile”, a declarat Ingle pentru Reuters.

Astfel, potrivit poziției oficiale a Casei Albe, Trump nu ar fi decis personal cumpărarea acțiunilor SpaceX.

Investiția creează însă o nouă legătură financiară între președintele SUA și compania spațială condusă de Elon Musk, fost consilier al lui Trump.

SpaceX este un important contractor al guvernului american, inclusiv pentru sectorul militar, și are nevoie în mod constant de aprobări și decizii din partea agențiilor federale pentru diverse proiecte.

În același timp, administrația Trump ia măsuri care pot influența direct industria lansărilor spațiale comerciale.

Pe 20 august, Donald Trump a semnat un memorandum prin care a cerut administrației sale să accelereze semnificativ dezvoltarea lansărilor comerciale americane. Planul urmărește creșterea numărului de lansări și reintrări spațiale la cel puțin 1.000 pe an până în 2030, față de 178 înregistrate în anul precedent. SpaceX este unul dintre principalii beneficiari potențiali ai unei piețe spațiale comerciale aflate în expansiune.

SpaceX are o poziție dominantă în sectorul lansărilor comerciale din SUA, iar deciziile administrației federale privind autorizațiile, infrastructura și reglementările pot avea un impact important asupra activității companiei.

În acest context, investiția declarată de Donald Trump atrage atenția prin faptul că președintele are acum o participație financiară, chiar dacă limitată ca valoare, într-o companie asupra căreia deciziile administrației americane pot avea efecte semnificative.

Reuters precizează că declarația financiară confirmă achiziția de acțiuni în intervalul 15.001-50.000 de dolari, însă suma exactă nu poate fi determinată din documentele publice. Casa Albă susține, la rândul său, că portofoliul este administrat independent și că președintele nu influențează deciziile de investiții.