Trump a descoperit doi infiltrați în echipa sa și cere anchetă DoJ







Donald Trump a solicitat miercuri Departamentului de Justiție să investigheze doi foști colaboratori din primul său mandat la Casa Albă, acuzându-l pe unul dintre ei de „trădare”, un gest neobișnuit pentru un președinte american.

Trump a cerut investigarea a doi foști colaboratori

Cei vizați sunt Miles Taylor, fost membru al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), și Christopher Krebs, fost director al Agenției americane pentru securitate cibernetică (CISA). În două documente separate, semnate în Biroul Oval, Trump a cerut Departamentului de Justiție să deschidă anchete cu privire la activitățile lor, potrivit Politico.

Miles Taylor, care era la DHS în 2018, a scris un editorial în The New York Times sub pseudonimul „Anonymous”, în care critica președintele republican, afirmând că „rădăcina problemelor este amoralitatea președintelui” și acuzându-l de „decizii cu jumătăți de măsură, prost informate și uneori iresponsabile”. Ulterior, Taylor și-a dezvăluit identitatea și a publicat o carte intitulată „A Warning” după ce a părăsit administrația.

Taylor este acuzat că a divulgat informații confidențiale

Conform consilierului Casei Albe, Will Scharf, Taylor este acuzat că a „divulgat informații confidențiale” și că a „făcut afirmații scandaloase” despre prima administrație Trump.

Trump l-a atacat, spunând: „Îmi amintesc cu greu de el. Este cineva care a plecat, a scris o carte și a spus tot felul de lucruri teribile. Toate minciunile.

Cred că este un trădător. Este ca și cum ar fi spion. Cred că este vinovat de trădare, dacă vreți să știți toată povestea”.

El a adăugat: „Putem scrie o carte despre întâlniri foarte confidențiale? Vom afla dacă cineva are sau nu voie să facă asta. Este o chestiune foarte importantă”.

Miles Taylor a reacționat pe X la solicitările președintelui, afirmând că a anticipat comportamentul miliardarului republican. „Diferența de opinie nu este ilegală. Cu siguranță nu este trădare. America se îndreaptă într-o direcție foarte întunecată”, a scris el.

Trump: Vom ști dacă alegerile au fost corecte sau nu

A doua țintă a președintelui, Christopher Krebs, a fost concediat de Trump în noiembrie 2020, după ce a declarat că nu există dovezi de fraudă în alegerile prezidențiale din 2020, câștigate de adversarul său democrat, Joe Biden.

Krebs a descris acele alegeri ca fiind „cele mai sigure din istoria Americii”.

Trump a amenințat: „Vom ști dacă alegerile au fost corecte sau nu, iar dacă nu au fost, el va plăti un preț greu”, numindu-l pe Krebs „impostor” și reluând acuzațiile de fraudă electorală.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump, primul președinte american condamnat penal, s-a războit cu mai mulți foști oficiali pe care îi consideră dușmani politici, refuzându-le accesul la informații confidențiale.

Totuși, până în prezent, nu a dat instrucțiuni directe Ministerului Justiției, care este teoretic independent, pentru a deschide anchete împotriva adversarilor politici.