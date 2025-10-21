Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord

CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns, marți, la un angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, în valoare de 79.914.237,65 lei. Datoriile vor fi achitate prin plăți directe către CFR SA, dar și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. Ca urmare a acestui acord, circulația trenurilor a fost reluată după programul normal, după ce anterior mai multe garnituri fuseseră suspendate din cauza conflictului financiar dintre cele două companii.

„Ca urmare a discuțiilor constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit”, a transmis CFR Infrastructură, într-un comunicat oficial.

CFR Infrastructură a anunțat că va monitoriza îndeaproape respectarea angajamentelor asumate de CFR Călători, inclusiv graficul de plată și aplicarea măsurilor corective necesare pentru a evita apariția unor situații similare.

Anterior, compania semnalase că, din cauza datoriilor acumulate de CFR Călători, s-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei și la neplata unor drepturi salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Totodată, s-au acumulat restanțe către furnizori, iar taxele către stat nu mai puteau fi achitate la timp.

Situația tensionată dintre cele două entități aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor a determinat intervenția ministrului Ciprian Șerban. Acesta a cerut directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să rezolve prin dialog disputa care a dus la suspendarea temporară a mai multor trenuri, avertizând că, în caz contrar, va lua măsuri împotriva ambilor.

„Rolul celor doi directori este să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcțiile lor pentru răfuieli personale”, a declarat ministrul Transporturilor.