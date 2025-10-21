Economie

Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord

Comentează știrea
Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acordSursa foto: Inquam Photos
Din cuprinsul articolului

CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns, marți, la un angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, în valoare de 79.914.237,65 lei. Datoriile vor fi achitate prin plăți directe către CFR SA, dar și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. Ca urmare a acestui acord, circulația trenurilor a fost reluată după programul normal, după ce anterior mai multe garnituri fuseseră suspendate din cauza conflictului financiar dintre cele două companii.

„Ca urmare a discuțiilor constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit”, a transmis CFR Infrastructură, într-un comunicat oficial.

Datorii mari și risc de blocaj financiar

CFR Infrastructură a anunțat că va monitoriza îndeaproape respectarea angajamentelor asumate de CFR Călători, inclusiv graficul de plată și aplicarea măsurilor corective necesare pentru a evita apariția unor situații similare.

Gara de Nord

Sursa foto: Arhiva EVZ

Anterior, compania semnalase că, din cauza datoriilor acumulate de CFR Călători, s-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei și la neplata unor drepturi salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Totodată, s-au acumulat restanțe către furnizori, iar taxele către stat nu mai puteau fi achitate la timp.

Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare

Ministrul Transporturilor: Rolul celor doi directori este să ofere servicii publice

Situația tensionată dintre cele două entități aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor a determinat intervenția ministrului Ciprian Șerban. Acesta a cerut directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să rezolve prin dialog disputa care a dus la suspendarea temporară a mai multor trenuri, avertizând că, în caz contrar, va lua măsuri împotriva ambilor.

„Rolul celor doi directori este să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcțiile lor pentru răfuieli personale”, a declarat ministrul Transporturilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:47 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă. Nicușor Dan: Orice abatere trebuie tratată cu...
17:36 - Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
17:26 - Călin Georgescu, sub control judiciar încă 60 de zile. Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
17:19 - Tricolorii au venit cu argintul acasă. Romanescu: Sunt fericit
17:11 - Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord
17:09 - Un nou început pentru sporturile paralimpice de iarnă din România

HAI România!

"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale