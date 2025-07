Tren blocat în flăcări, panică totală. Pasagerii au dat alarma pe rețelele sociale

Tren blocat în flăcări, panică totală. Un accident feroviar deosebit de grav a avut loc duminică, în comitatul Kent, Anglia, unde un tren de mare viteză operat de compania Southeastern Rail a intrat în coliziune cu o dubă blocată pe calea ferată, în apropierea localității Teynham.

Incidentul a avut loc în jurul prânzului și a dus la formarea unei explozii vizibile din depărtare.

Accidentul a fost confirmat de compania de infrastructură feroviară Network Rail, care a precizat că impactul s-a produs între stațiile Newington și Faversham. Primele cercetări arată că vehiculul staționa pe o trecere la nivel la momentul coliziunii. Imaginile surprinse la fața locului arată un incendiu extins, cu flăcări puternice în imediata apropiere a șinelor.

TEYNHAM update: A London-bound train travelling at high speed reportedly hit a van on a level crossing off Lower Road this afternoon. The van reportedly caught fire following the collision. Air ambulance is at scene. pic.twitter.com/MINu4NAoVu

— Kent 999s (@Kent_999s) July 13, 2025