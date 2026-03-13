O nouă grupare teroristă amenință Europa. Trei atacuri asupra sinagogilor, în câteva zile

Un grup care se prezintă sub numele de Ashab Al Yamim a revendicat responsabilitatea pentru trei atacuri produse în această săptămână asupra unor instituții evreiești din Europa, potrivit The Jerusalem Post.

Atacurile au avut loc în Belgia, Grecia și Țările de Jos, iar autoritățile analizează în prezent autenticitatea revendicărilor și posibila legătură dintre incidente.

Informațiile despre acest grup sunt limitate, iar specialiștii în securitate subliniază că organizația nu avea o prezență publică înainte de aceste evenimente. Lipsa unor canale oficiale de comunicare online ridică semne de întrebare privind structura și existența reală a grupării.

Atacuri succesive în trei țări europene

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, primul incident a avut loc luni, când o sinagogă din orașul Liege, Belgia, a fost vizată de un atac cu bombă. Autoritățile locale au intervenit la fața locului și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale exploziei și eventualii suspecți.

Două zile mai târziu, miercuri, un alt incident a fost raportat în Grecia. Deși detaliile complete ale atacului nu au fost făcute publice imediat, acesta a fost asociat cu aceeași revendicare venită din partea grupului care se numește Ashab Al Yamim.

Cel de-al treilea incident s-a produs vineri, când o sinagogă din Rotterdam, Țările de Jos, a fost afectată de un incendiu provocat intenționat. Serviciile de urgență au intervenit pentru a stinge focul, iar autoritățile olandeze investighează cazul ca posibil act de incendiere deliberată.

Revendicarea atacurilor de un grup necunoscut

Grupul care a revendicat atacurile nu era cunoscut anterior de autorități sau de observatorii specializați în monitorizarea organizațiilor extremiste. Conform relatărilor din presă, apariția bruscă a revendicării ridică semne de întrebare.

În relatarea publicată se menționează că „grupul aparent nu exista înainte de această săptămână și, în mod neobișnuit, nu are propriile canale pe Telegram sau pe rețelele sociale”.

De asemenea, sursa precizează că „de obicei, astfel de grupări își creează imediat canale de comunicare online”, ceea ce face ca situația actuală să fie considerată atipică de către experții în securitate.

Această lipsă a unei infrastructuri de comunicare online este neobișnuită pentru organizațiile care revendică atentate, deoarece acestea utilizează frecvent platforme precum Telegram sau alte rețele sociale pentru a difuza mesaje, declarații sau materiale de propagandă.

Verificările autenticității revendicării atacurilor

În prezent, autoritățile din mai multe state europene analizează dacă cele trei incidente sunt conectate între ele și dacă revendicarea grupului Ashab Al Yamim este autentică. Anchetele sunt desfășurate la nivel național, iar în unele cazuri există cooperare între serviciile de securitate.

Experții în combaterea terorismului urmăresc în special modul în care revendicarea a fost transmisă și dacă există dovezi care să confirme existența unei structuri organizate în spatele numelui utilizat.

De asemenea, sunt analizate circumstanțele fiecărui incident, inclusiv metodele folosite în atacuri și eventualele similitudini între acestea.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă există suspecți identificați sau rețineri în legătură cu aceste incidente. Investigațiile sunt în desfășurare, iar informațiile oficiale urmează să fie comunicate pe măsură ce anchetele avansează.

  1. Gigi spune:
    13 martie 2026 la 18:17

    Ahahahaha, aia nu pare deloc organizatie terorista. Pare o organizatie de desobolanizare a lumii

